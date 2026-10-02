قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيب شيروكي Trailhawk 2027 تشعل المنافسة مع برونكو سبورت
موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في قمة نارية بدوري الأمم الأوروبية
بسبب التكلفة.. رفض مقترح استقدام حكام من أمريكا الجنوبية لإدارة قمة الأهلي والزمالك
مصدر مقرب من الحكومة الإماراتية: إسرائيل تستغل حادثة «فلاي دبي» لأغراض انتخابية
بعد ضغوط أمريكية.. ترامب: أوروبا ستفرج عن كمية كبيرة من مخزونات الديزل
«صحة النواب»: نسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا للمؤتمرات الطبية والسياحة العلاجية
حالة طبية نادرة.. استخراج كتلة «جنين داخل جنين» من معدة طفلة بمعهد الكبد القومي بالمنوفية
نزل 25 جنيه.. تفاصيل سعر الذهب في الصاغة الآن
محمد زكريا يتأهل لنصف نهائي بطولة السويد للاسكواش
هاتلي دليل واحد على مصر.. مذيع العربية يحرج برلمانيا إثيوبيا على الهواء
مفتي الجمهورية: قيم الرحمة والمحبة والسلام تمثل المظلة الجامعة بين الأديان
إحباط تهريب كوكايين معبأ داخل أكياس شوكولاتة من الإكوادور إلى هولندا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

345 مليون مشاهدة و1.3 مليون تفاعل و487 ألف متابع جديد خلال 3 أشهر من التغطية الرقمية للتنسيق الإلكتروني

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي تنفذ محاور الخطة الإعلامية للتنسيق الإلكتروني

تغطية متكاملة لمراحل التنسيق من خلال البيانات والأخبار والتصميمات والإنفوجرافات والفيديوهات والأدلة الإرشادية

حملات ومحتوى توعوي لتبسيط المعلومات وتعريف الطلاب وأولياء الأمور بإجراءات التنسيق

متابعة مستمرة لما يتم تداوله والتصدي للشائعات والمعلومات غير الدقيقة

 

نفذت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي محاور الخطة الإعلامية للتنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2026/2027، والتي تم استعراضها ومناقشتها مع الوزير قبل بدء أعمال التنسيق، بهدف إتاحة المعلومات الرسمية والمحدثة للطلاب وأولياء الأمور، ومواكبة مختلف مراحل التنسيق إعلاميًا ورقميًا. وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة.

وخلال الفترة من 1 يوليو حتى 1 أكتوبر 2026، حققت منصات الوزارة  345 مليون مشاهدة، و1.3 مليون تفاعل مع المحتوى، و487 ألف متابع جديد، بالتزامن مع أعمال التنسيق الإلكتروني.

وشملت الخطة نشر البيانات الصحفية والأخبار والمعلومات المحدثة، وإعداد الأدلة الإرشادية، وإنتاج التصميمات والإنفوجرافات لتبسيط الإجراءات والإجابة عن أبرز الاستفسارات، إلى جانب إنتاج الفيديوهات التوعوية وتنفيذ الحملات الرقمية التي تناولت مراحل التنسيق وإجراءاته، وأكدت أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية والتحقق من المعلومات قبل تداولها.

كما تضمنت جهود التوعية مواجهة مخاطر الكيانات الوهمية، من خلال الحملات الإعلامية ونشر القوائم الرسمية لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في جمهورية مصر العربية، إلى جانب نشر قوائم الكيانات الوهمية التي تم ضبطها، بما أسهم في توعية الطلاب وأولياء الأمور بمخاطر هذه الكيانات، وتعريفهم بالجهات والمؤسسات التعليمية المعتمدة، والحد من مخاطر التعامل مع الجهات غير المرخصة.

كما تابعت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتعاملت مع الاستفسارات والشائعات والمعلومات غير الدقيقة من خلال نشر التوضيحات والمعلومات الرسمية في التوقيت المناسب.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الخطة الإعلامية اعتمدت على تنويع أدوات التواصل وتقديم المعلومة في أكثر من صورة، بما يتناسب مع طبيعة الجمهور الرقمي، ويتيح للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى المعلومات والإرشادات بسهولة وفي التوقيت المناسب.

وأضاف أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي حرصت على مواكبة مراحل التنسيق والتفاعل مع استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب المتابعة المستمرة لما يتم تداوله والتعامل مع المعلومات غير الدقيقة، مؤكدًا أن العمل الإعلامي خلال فترة التنسيق لم يقتصر على نقل الأخبار، وإنما امتد إلى التوعية والتثقيف وتبسيط المعلومات ومواجهة الممارسات والمعلومات التي قد تضر بالطلاب.

وتتوجه الوزارة بخالص الشكر إلى الطلاب وأولياء الأمور ومتابعي منصاتها الرقمية على ثقتهم وتفاعلهم المستمر، وإلى الإعلاميين ومحرري شؤون التعليم العالي بمختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية، تقديرًا لدورهم في نشر المعلومات الصحيحة ومتابعة أعمال التنسيق وتوعية الطلاب وأولياء الأمور بمختلف مراحله، وتؤكد الوزارة استمرار الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي في تطوير المحتوى الإعلامي والرقمي، وتوظيف مختلف الوسائط والمنصات الرسمية لإتاحة المعلومات والإرشادات، إلى جانب استمرار التخطيط والتنفيذ لحملات التوعية بالقضايا المجتمعية المختلفة، وتعزيز التوعية لدى طلاب الجامعات والمجتمع الأكاديمي خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للوزارة ومكتب التنسيق للحصول على المعلومات الصحيحة.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

ارشيفي

تحطم طائرة إسرائيلية.. وبيان عاجل لشرطة الاحتلال

الطماطم

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

ترشيحاتنا

جزيرة يوناجوني

أمريكا تعتزم نشر منظومة صواريخ متطورة على جزيرة قرب تايوان لأول مرة

ماكرون: مجموعة السبع تقرر الإفراج عن احتياطيات استراتيجية تصل إلى 100 مليون برميل

ماكرون: مجموعة السبع تقرر الإفراج عن احتياطيات استراتيجية تصل إلى 100 مليون برميل

دول أوروبية تبحث طرح مخزونات الوقود الطارئة في الأسواق مع ارتفاع أسعار الديزل

دول أوروبية تبحث طرح مخزونات الوقود الطارئة في الأسواق مع ارتفاع أسعار الديزل

بالصور

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد