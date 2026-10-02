345 مليون مشاهدة و1.3 مليون تفاعل و487 ألف متابع جديد خلال 3 أشهر من التغطية الرقمية للتنسيق الإلكتروني

الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي تنفذ محاور الخطة الإعلامية للتنسيق الإلكتروني

تغطية متكاملة لمراحل التنسيق من خلال البيانات والأخبار والتصميمات والإنفوجرافات والفيديوهات والأدلة الإرشادية

حملات ومحتوى توعوي لتبسيط المعلومات وتعريف الطلاب وأولياء الأمور بإجراءات التنسيق

متابعة مستمرة لما يتم تداوله والتصدي للشائعات والمعلومات غير الدقيقة

نفذت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي محاور الخطة الإعلامية للتنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2026/2027، والتي تم استعراضها ومناقشتها مع الوزير قبل بدء أعمال التنسيق، بهدف إتاحة المعلومات الرسمية والمحدثة للطلاب وأولياء الأمور، ومواكبة مختلف مراحل التنسيق إعلاميًا ورقميًا. وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة.

وخلال الفترة من 1 يوليو حتى 1 أكتوبر 2026، حققت منصات الوزارة 345 مليون مشاهدة، و1.3 مليون تفاعل مع المحتوى، و487 ألف متابع جديد، بالتزامن مع أعمال التنسيق الإلكتروني.

وشملت الخطة نشر البيانات الصحفية والأخبار والمعلومات المحدثة، وإعداد الأدلة الإرشادية، وإنتاج التصميمات والإنفوجرافات لتبسيط الإجراءات والإجابة عن أبرز الاستفسارات، إلى جانب إنتاج الفيديوهات التوعوية وتنفيذ الحملات الرقمية التي تناولت مراحل التنسيق وإجراءاته، وأكدت أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية والتحقق من المعلومات قبل تداولها.

كما تضمنت جهود التوعية مواجهة مخاطر الكيانات الوهمية، من خلال الحملات الإعلامية ونشر القوائم الرسمية لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في جمهورية مصر العربية، إلى جانب نشر قوائم الكيانات الوهمية التي تم ضبطها، بما أسهم في توعية الطلاب وأولياء الأمور بمخاطر هذه الكيانات، وتعريفهم بالجهات والمؤسسات التعليمية المعتمدة، والحد من مخاطر التعامل مع الجهات غير المرخصة.

كما تابعت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتعاملت مع الاستفسارات والشائعات والمعلومات غير الدقيقة من خلال نشر التوضيحات والمعلومات الرسمية في التوقيت المناسب.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الخطة الإعلامية اعتمدت على تنويع أدوات التواصل وتقديم المعلومة في أكثر من صورة، بما يتناسب مع طبيعة الجمهور الرقمي، ويتيح للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى المعلومات والإرشادات بسهولة وفي التوقيت المناسب.

وأضاف أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي حرصت على مواكبة مراحل التنسيق والتفاعل مع استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب المتابعة المستمرة لما يتم تداوله والتعامل مع المعلومات غير الدقيقة، مؤكدًا أن العمل الإعلامي خلال فترة التنسيق لم يقتصر على نقل الأخبار، وإنما امتد إلى التوعية والتثقيف وتبسيط المعلومات ومواجهة الممارسات والمعلومات التي قد تضر بالطلاب.

وتتوجه الوزارة بخالص الشكر إلى الطلاب وأولياء الأمور ومتابعي منصاتها الرقمية على ثقتهم وتفاعلهم المستمر، وإلى الإعلاميين ومحرري شؤون التعليم العالي بمختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية، تقديرًا لدورهم في نشر المعلومات الصحيحة ومتابعة أعمال التنسيق وتوعية الطلاب وأولياء الأمور بمختلف مراحله، وتؤكد الوزارة استمرار الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي في تطوير المحتوى الإعلامي والرقمي، وتوظيف مختلف الوسائط والمنصات الرسمية لإتاحة المعلومات والإرشادات، إلى جانب استمرار التخطيط والتنفيذ لحملات التوعية بالقضايا المجتمعية المختلفة، وتعزيز التوعية لدى طلاب الجامعات والمجتمع الأكاديمي خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للوزارة ومكتب التنسيق للحصول على المعلومات الصحيحة.