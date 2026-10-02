محافظة الإسكندرية: العقار المائل صادر له قرار ترميم لسنة 2023

كشفت محافظة الإسكندرية أن العقار المائل بحي غرب مكوّن من دور أرضي وثمانية أدوار علوية، وسبق أن صدر بشأنه قرار ترميم رقم 150 لسنة 2023، كما تم تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ القرار رقم 14 لسنة 2024.

المحافظ يتابع تداعيات الواقعة

وقد تابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، واللواء حاتم الحداد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، تداعيات ظهور ميل بالعقار رقم 27 ب بشارع المازني بنطاق حي غرب، حيث وجّه محافظ الإسكندرية الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة الانتقال إلى موقع العقار والتعامل الفوري مع الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لتأمين المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية إلى موقع العقار، بحضور قوات الحماية المدنية، وتم اتخاذ الإجراءات العاجلة لتأمين المنطقة والتعامل مع الموقف.

وفي ضوء الحالة الراهنة للعقار، قامت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينته، وانتهت إلى إصدار قرار بإزالة العقار، وتم على الفور إخلاؤه وإخلاء العقارات المجاورة من السكان كإجراء احترازي حفاظًا على الأرواح وسلامة المواطنين.

كما أوضح محافظ الإسكندرية أنه تم اتخاذ التدابير الفنية والدقيقة لفحص العقار ،و انتقال لجنة هندسية عليا مُشكّلة بقرار من الأستاذ الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم رئيس جامعة الإسكندرية، تضم نخبة من أساتذة الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة؛ وذلك لمعاينة وفحص العقار ميدانيًا على مدار الساعة، وتحديد الآلية الهندسية الأنسب للتعامل معه ورصد أية مستجدات وذلك من خلال التواجد الميداني منذ الساعة الثانية صباحًا.

وتكاملًا مع ذلك، تم التنسيق العاجل مع المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، حيث تم الدفع بطاقم عمل متخصص برئاسة المهندس هشام صفوت، رئيس قطاع الإسكندرية بالمقاولون العرب، لتوفير وتركيب الشدات الصلبة والهيكلية اللازمة لتأمين العقار وفقًا للتوصيات والتقرير الهندسي الصادر عن كلية الهندسة.

ويتم المتابعة بشكل لحظي من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، والتنسيق المباشر والمستمر مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء؛ لمتابعة وتنسيق جهود التعامل مع الواقعة أولًا بأول، وتوفير الدعم اللوجستي والفني اللازم من خلال المنظومة الرقمية الموحدة لمركز السيطرة لضمان سرعة واستجابة كافة الأجهزة المعنية.

كما قامت الأجهزة المعنية بتأمين محيط العقار ومنع تواجد المواطنين بالمنطقة المحيطة به، مع اتخاذ كافة التدابير الفنية اللازمة للتعامل معه وفقًا لما تقرره الجهات الهندسية المختصة.

وفي السياق ذاته، تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية متابعة الموقف ميدانيًا، بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والمعنية، للتأكد من تنفيذ إجراءات الإخلاء والتأمين والتعامل الفوري مع تداعيات الواقعة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن سلامة المواطنين والحفاظ على أرواحهم تأتي في مقدمة الأولويات، موجّهًا باستمرار التواجد الميداني لكافة الأجهزة المعنية، والمتابعة المستمرة للموقف، وعدم السماح بدخول العقار أو الاقتراب من محيطه لحين انتهاء الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة.