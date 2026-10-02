توخيل: إدانة مانشستر سيتي تهمين على المناقشات في معسكر إنجلترا

قال توماس توخيل مدرب إنجلترا- قبل مواجهة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، غدا السبت- إن حكم إدانة مانشستر سيتي بانتهاكات اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز؛ أصبح موضوع نقاش رئيسي داخل معسكر المنتخب الإنجليزي.

وأدانت لجنة مستقلة، مانشتر سيتي بكل التهم المتعلقة بانتهاك اللوائح المالية على مدار 9 مواسم منذ 2009-2010 وحتى 2017-2018، إضافة إلى 3 من 4 تهم تتعلق بعدم التعاون مع التحقيق.

وطعن النادي- الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات طوال التحقيق- ضد قرار اللجنة، اليوم الجمعة، في سعيه لإلغاء الحكم، وتجنب عقوبات صارمة محتملة.

ويضم منتخب إنجلترا بين صفوفه لاعب الوسط إليوت أندرسون، وقلب الدفاع مارك جيهي، وهما من مانشتسر سيتي، بينما عاد الظهير الأيسر نيكو أورايلي إلى النادي بسبب الإصابة.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان اللاعبون يناقشون القرار وما إذا كان قد تحدث مع لاعبي السيتي، قال “توخيل” للصحفيين، اليوم: “أعتقد ذلك، حظينا ببعض الوقت للراحة بين المباريات وهو موضوع كبير وبارز.. الجميع يتحدث عن هذا الأمر، لذلك لا حاجة لصوت آخر، أنا سعيد لأنني لست هذا الصوت، لا أحد بحاجة لمعرفتي المحدودة بهذا الموضوع”.

وأضاف: "بالطبع يتحدث اللاعبون عن الأمر، لاعبو سيتي يتحدثون عنه، نتحدث معهم ولكن باختصار شديد، إنهم جاهزون لخوض مباراة الغد، لكنه بالطبع موضوع رئيسي في المعسكر".

وسُئل توخيل أيضا عما إذا كان سيستمر في اختيار لاعبي سيتي لتشكيلة المنتخب إذا هبط النادي من الدوري الممتاز، فقال المدرب الألماني: "هناك إمكانية دائما، سأحاول دائما اختيار أفضل تشكيلة للمعسكر والمناسبة والبطولة، لن أستبعد ذلك أبدا لمجرد أنهم لا يلعبون في دوري الأضواء في بلادهم، علينا تقييم كل حالة على حدة".

وتحتل إنجلترا المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالمستوى الأول بثلاث نقاط من مباراتين، بعد خسارتها 2-3 أمام إسبانيا على استاد ويمبلي، قبل فوزها 2 - 0 على التشيك في براج، يوم الثلاثاء الماضي.

وتواجه إنجلترا منتخب كرواتيا في مدينة رييكا الساحلية، حيث ستقام المباراة بدون جمهور عقب أحداث شغب جماهيري تورط فيها مشجعون من كرواتيا خلال مباراة دور الثمانية في دوري الأمم أمام فرنسا في مارس أذار 2025.

وقال توخيل “أحدث حصولنا على 3 أيام فاصلة، فرقا كبيرا لنا، مما أتاح لنا الاعتناء باللاعبين الذين بذلوا جهدا كبيرا، مثل أندرسون، وجوردون على سبيل المثال".

وأضاف: "تدرب الجميع اليوم باستثناء أورايلي الذي اضطر لمغادرة المعسكر لتلقي العلاج والمغادرة في أسرع وقت ممكن، كان شعوره بالانزعاج مؤلما للغاية، ولم يكن بوسعه الوجود في الملعب، أما بقية اللاعبين فقد بدأوا وأنهوا تدريب اليوم بمستوى عالٍ".