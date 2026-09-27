توخيل بعد خسارة إنجلترا أمام إسبانيا: ارتكبنا أخطاءً كثيرة.. والتفاصيل تحسم المباريات

أعرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن أسفه للأخطاء التي ارتكبها فريقه خلال مواجهة إسبانيا، مؤكدًا أن التفاصيل الصغيرة تحسم المباريات على هذا المستوى، بعدما خسر منتخب «الأسود الثلاثة» بنتيجة 3-2 على ملعب ويمبلي.

وتقدم المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2-1 مع نهاية الشوط الأول، قبل أن تنجح إسبانيا في قلب النتيجة خلال الشوط الثاني، لتحصد أول ثلاث نقاط في مشوارها بدوري الأمم الأوروبية.

توخيل: واجهنا أفضل فريق في العالم

وقال توخيل عقب المباراة إن المنتخب الإنجليزي قدم مستويات جيدة في فترات كبيرة من اللقاء، لكنه ارتكب عددًا من الأخطاء أمام منافس قوي.

وأوضح: «واجهنا أفضل فريق في العالم، لكننا ارتكبنا أخطاءً كثيرة، خاصة في أول عشر أو اثنتي عشرة دقيقة، وفي الهجمة التي أدت إلى هدف التعادل».

وأضاف أن إنجلترا قدمت «أداءً جيدًا للغاية» خلال الشوط الأول وبداية الشوط الثاني، لكنه شدد على ضرورة استغلال الفرص أمام المنتخبات الكبيرة.

وقال: «أمام خصم كهذا، عليك استغلال أنصاف الفرص. في الثلث الأخير من الملعب، افتقرنا إلى التنفيذ والهدوء».

توخيل: شعرنا أننا قادرون على الفوز

وأكد المدرب الألماني أن لاعبي إنجلترا شعروا بقدرتهم على تحقيق الفوز، خاصة بعد الأداء الذي قدموه في الشوط الأول وبداية النصف الثاني.

وقال: «أردنا أن نكون من يهزمهم، وشعرنا أننا قادرون على ذلك بين الشوطين، وبسبب أدائنا في الشوط الثاني. لكننا خسرنا».

وأوضح توخيل أن المنتخب الإسباني كان أكثر هدوءًا في التعامل مع أخطاء منافسه، قائلًا: «كان أكثر هدوءًا ودقة في تحويل أخطائنا إلى فرص محققة».

توخيل يوضح حقيقة أسلوب هدف جوردون

ورفض توخيل اعتبار هدف أنتوني جوردون نموذجًا ثابتًا للطريقة التي يريد أن يلعب بها المنتخب الإنجليزي، مؤكدًا أن الهدف جاء من هجمة مرتدة.

وقال: «لا، الهدف جاء من هجمة مرتدة».

وأضاف: «إذا أردت أن تسميها كذلك، فهي افتكاك للكرة وهجمة انتقالية رائعة. سجلنا أهدافًا مذهلة، وكان بإمكاننا صناعة المزيد لو كنا أكثر حسمًا في آخر 20 مترًا».

وأشاد توخيل بالجهد الذي بذله لاعبوه دون كرة، معتبرًا أن الضغط واستعادة الاستحواذ في مناطق متقدمة يمثلان جزءًا من هوية المنتخب.

وقال: «أعتقد أننا افتككنا نحو 12 أو 15 كرة أكثر من إسبانيا في نصف ملعبها، لكننا لم نتمكن من تحويل عدد كافٍ منها إلى فرص وأهداف، وإلا لكنا فزنا بالمباراة».

سر استبعاد ترينت ألكسندر - أرنولد

وتحدث توخيل عن قراره إبقاء ترينت ألكسندر - أرنولد على مقاعد البدلاء، موضحًا أن طبيعة المباراة فرضت عليه إعطاء الأولوية للاعب يتمتع بقدرات دفاعية وسرعة أكبر.

وقال إن المباراة تطلبت جهدًا دفاعيًا كبيرًا، ولذلك فضل الاعتماد على ظهير يستطيع أيضًا التحول إلى قلب دفاع عندما يلعب المنتخب الإنجليزي بثلاثة مدافعين.

موقف لويس هول

وعن عدم مشاركة لويس هول، أوضح توخيل أنه لم يرغب في المخاطرة باللاعب، خاصة بعدما غاب عن التدريبات في وقت سابق من الأسبوع بسبب شعوره ببعض الآلام.

وقال: «لا أريد المخاطرة به، ستتاح له فرص أخرى، أمامنا ثلاث مباريات متبقية».

توخيل قبل مواجهة التشيك: نحتاج إلى النقاط

واختتم المدير الفني لمنتخب إنجلترا حديثه بالتأكيد على ضرورة التركيز في المواجهة المقبلة أمام التشيك، بدلًا من الوقوف طويلًا عند أخطاء اللاعبين بشكل فردي.

وقال: «الإشارة لأخطاء كل لاعب على حدة ونصحهم بعدم تكرارها لن يفيد».

وأضاف: «الأخطاء كانت كثيرة، لكن هناك جوانب إيجابية يمكن البناء عليها. نحن بحاجة إلى النقاط، ونريد التأهل».

وتسعى إنجلترا إلى تصحيح مسارها في الجولة المقبلة، بعد خسارة ضربة البداية أمام إسبانيا على ملعب ويمبلي.