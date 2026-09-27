نشر صورها على مواقع التواصل.. القبض على المتهم بالتشهير بفتاة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها والتشهير بها بالبحيرة .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 27/ أغسطس المنقضى حدثت مشاجرة بين طرف أول : (القائمة على النشر، والدتها، شقيقها)، وطرف ثان : (عامل) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، لخلافات بين القائمة على النشر والطرف الثانى قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب وقيام الأخير برشقها بالحجارة بأحد الشوارع بدائرة القسم دون حدوث إصابات .



وبمواجهة الطرفين، أيدوا ما سبق ، وإتهمت القائمة على النشر الطرف الثانى بنشر صورها بمواقع التواصل الإجتماعى للتشهير بها، وبفحص هاتفه المحمول تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابه للواقعة .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





