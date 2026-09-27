تفاصيل مصرع طالبين وإصابة 3 آخرين في اصطدام سيارة بسور محطة مترو المتحف الكبير

كشفت التحريات تفاصيل حادث اصطدام سيارة نقل بالسور الخارجي للخط الرابع لمحطة مترو المتحف المصري الكبير، والذي أسفر عن مصرع طالبين وإصابة 3 آخرين، بعد أن فقد قائد السيارة السيطرة عليها أثناء سيرها على طريق الإسكندرية الصحراوي في اتجاه الرماية.

وتبين من التحريات أن السيارة كانت تقل مجموعة من العاملين في إحدى شركات تنظيم الحفلات، وكانوا في طريق عودتهم إلى مقر الشركة بمنطقة حدائق الأهرام، عقب الانتهاء من أعمال حفل زفاف داخل إحدى الفيلات بمنطقة أبو رواش.

وأضافت التحريات أن السيارة كانت تسير في طريقها للعودة، وأثناء ذلك اختلت عجلة القيادة من يد السائق، نتيجة عدم يقظته، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة وانحرافها واصطدامها بالسور الخارجي لمحطة مترو المتحف المصري الكبير، بالقرب من البوابة الرئيسية.

وكشفت المعاينة أن اثنين من مستقلي السيارة سقطا من الصندوق الخلفي عقب وقوع التصادم إلى سلم المترو، ما أسفر عن ارتطامهما بالأرض وإصابتهما بإصابات بالغة في الرأس، أدت إلى وفاتهما في الحال، بينما أصيب 3 آخرون بإصابات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما تبين من الفحص وجود تلفيات بالمال العام جراء الحادث، تمثلت في تهشم الزجاج الخاص بالمحطة وحدوث تحطم جزئي بالحائط الخرساني للسور الخارجي.

وجرى رفع السيارة من مكان الحادث والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل جثماني المتوفيين إلى ثلاجة مستشفى الهرم، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.