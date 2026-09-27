اصطدام سيارة بسور طريق إسكندرية الصحراوي ومصرع وإصابة 5 أشخاص

اصطدمت سيارة بسور طريق مصر إسكندرية الصحراوي، ما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة بطريق إسكندرية الصحراوي، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وتبين من خلال الفحص مصرع شخصين، وإصابة 3 آخرين، نتيجة اصطدام سيارة يستقلونها بسور الطريق، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

تم نقل الضحايا إلى المستشفى، وإسعاف المصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.