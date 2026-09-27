مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

أدانت مصر التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة، واقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن الإجراءات والقيود المشددة المفروضة على حركة المواطنين الفلسطينيين، محذرة من تداعيات تلك الممارسات على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

كما تعرب مصرفي بيان وزارة الخارجية، عن رفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين والداعية إلى توسيع العمليات في الضفة الغربية وتقويض السلطة الفلسطينية، وتؤكد ضرورة وقف كافة الإجراءات الأحادية والتصعيدية واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، مجددة دعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.