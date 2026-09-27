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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى 10 دقائق بعد دفع المطلوب للزوج.. طلاق دينيز بايسال وباريش يورتشو

باريش يورتشو ودينيز بايسال
باريش يورتشو ودينيز بايسال
أحمد إبراهيم

أثار عدد من وسائل الإعلام التركية حالة من الجدل بعد إعلان انفصال الفنانة دينيز بايسال رسميا عن زوجها الفنان باريش يورتشو، وذلك بعد زواج استمر نحو 7 سنوات. 

ولم تستغرق جلسة الطلاق سوى 10 دقائق، وسط أجواء متوترة، فيما أشارت التقارير إلى أن دينيز بايسال لم تنظر إلى زوجها طوال فترة انعقاد الجلسة، وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام التركية. 

وأضافت التقارير أن باريش يورتشو كان قد طلب مبلغا ماليا مقابل إتمام إجراءات الطلاق، وتم دفع المبلغ الذي طلبه قبل انعقاد الجلسة، ليتم بعدها الانتهاء من الإجراءات وإعلان الطلاق رسميا.

تفاصيل قصة زواج دينيز بايسال وباريش يورتشو

وانتهت قصة زواج دينيز بايسال وباريش يورتشو، التي استمرت لمدة 7 سنوات، بعدما بدأت علاقتهما قبل سنوات من الزواج، قبل أن تكلل بالزواج وتنتهي رسميا بالانفصال.

معلومات عن دينيز بايسال

ولدت دينيز بايسال في 5 أبريل 1991 بمدينة ازمير التركية، وانفصل والداها وهي في سن صغيرة. وفي عام 2009، بدأت دراسة التجارة الخارجية في جامعة مانيسا جلال بايار، بالتزامن مع اهتمامها بمجال الفن والتمثيل الذي بدأ معها منذ طفولتها.

دخلت دينيز بايسال عالم التمثيل في سن العاشرة، من خلال مسرح ازمير كارشياكا البلدي، حيث شاركت في عدد من مسرحيات الأطفال، واستمرت في العمل على خشبة المسرح لمدة 10 سنوات، بدعم وتشجيع من أحد مدرسي المسرح، قبل أن تنتقل إلى الدراما التلفزيونية.

وكانت بدايتها على الشاشة عام 2011 من خلال مسلسل "المياه العميقة"، قبل أن تحقق شهرة واسعة من خلال مسلسل "فضيلة وبناتها"، الذي جسدت خلاله شخصية هازان، لتلفت الأنظار بأدائها وتصبح من الوجوه المعروفة في الدراما التركية.

وعلى مستوى السينما، شاركت دينيز بايسال في فيلم "Sol Şerit" عام 2016، ثم ظهرت في فيلم "7 Koğuştaki Mucize" عام 2019، وواصلت بعدها مسيرتها الفنية من خلال عدد من الأعمال التركية.

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