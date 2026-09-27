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هتكون معايا في الجنة.. أول تعليق من أحمد سعد بعد أنباء طلاقه من علياء بسيوني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول تعليق من أحمد سعد بعد طلاق علياء بسيوني

أحمد سعد وعلياء بسيوني
أحمد سعد وعلياء بسيوني
أحمد إبراهيم

نشر الفنان أحمد سعد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بشأن إعلان طلاقه من علياء بسيوني.

وقال أحمد سعد، عبر حسابه على “فيسبوك”: “عليا حبيبتي وأم عيالي وهتفضل علاقتي بيها لحد لما أموت، وبعد لما أموت هتكون معايا في الجنة إن شاء الله”.

وكان أحمد سعد احتفل بعقد قرانه على علياء بسيوني في شهر أغسطس عام 2021، وأنجبا خلال فترة زواجهما طفلتين، الأولى عليا التي ولدت عام 2022، والثانية مريم التي ولدت في شهر يوليو الماضي.

زيجات أحمد سعد

وتعد علياء بسيوني الزوجة الرابعة في حياة أحمد سعد، إذ سبق له الزواج من لبنى بيومي، وهي والدة نجليه أحمد وجودي، قبل أن يدخل في علاقة مع الفنانة ريم البارودي.

وأعلن أحمد سعد خطوبته من ريم البارودي عام 2011، وشهدت علاقتهما خلال تلك الفترة العديد من الأزمات، فيما نفت ريم في وقت سابق أن يكون الزواج قد تم سرا. 

لكن أحمد سعد كشف في لقاء تلفزيوني سابق أن الزواج تم بالفعل واستمر لمدة 6 أيام فقط قبل أن ينتهي بالانفصال.

وبعد انفصاله عن ريم البارودي، تزوج أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب عام 2017، واستمر زواجهما نحو عامين، قبل أن يعلنا الانفصال وسط خلافات وتصريحات متبادلة ظهرت في عدد من البرامج ووسائل الإعلام.

أبناء أحمد سعد

ولدى أحمد سعد أربعة أبناء، هم أحمد وجودي من زوجته الأولى لبنى بيومي، وعليا ومريم من زوجته الرابعة علياء بسيوني.

احمد سعد الفنان أحمد سعد علياء بسيوني طلاق احمد سعد وعلياء بسيوني

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