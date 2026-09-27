اختياراتي مدمرة حياتي.. زيجات أحمد سعد بعد طلاق علياء بسيوني

حالة من الجدل الواسع أثارها الفنان أحمد سعد بعد انفصاله رسميا عن علياء بسيوني مما خلق حالة الاندهاش خاصة أن هذه ليست المرة الأولى له ونرصد فى التقرير التالي زيجات أحمد سعد صاحب أغنية “اختياراتي مدمرة حياتي”.

زواج أحمد سعد وعلياء بسيوني

وكان أحمد سعد قد احتفل بعقد قرانه على علياء بسيوني في شهر أغسطس عام 2021، وأنجبا خلال فترة زواجهما طفلتين، الأولى عليا التي ولدت عام 2022، والثانية مريم التي ولدت في شهر يوليو الماضي.

زيجات أحمد سعد

وتعد علياء بسيوني الزوجة الرابعة في حياة أحمد سعد، إذ سبق له الزواج من لبنى بيومي، وهي والدة نجليه أحمد وجودي، قبل أن يدخل في علاقة مع الفنانة ريم البارودي.

وأعلن أحمد سعد خطوبته من ريم البارودي عام 2011، وشهدت علاقتهما خلال تلك الفترة العديد من الأزمات، فيما نفت ريم في وقت سابق أن يكون الزواج قد تم سرا. لكن أحمد سعد كشف في لقاء تلفزيوني سابق أن الزواج تم بالفعل واستمر لمدة 6 أيام فقط قبل أن ينتهي بالانفصال.

وبعد انفصاله عن ريم البارودي، تزوج أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب عام 2017، واستمر زواجهما نحو عامين، قبل أن يعلنا الانفصال وسط خلافات وتصريحات متبادلة ظهرت في عدد من البرامج ووسائل الإعلام.

أبناء أحمد سعد

ولدى أحمد سعد أربعة أبناء، هم أحمد وجودي من زوجته الأولى لبنى بيومي، وعليا ومريم من زوجته الرابعة علياء بسيوني.