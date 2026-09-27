رئيس أكاديمية الفنون: نستهدف تأسيس منظومة متكاملة تجمع بين التعليم والبحث العلمي مع الصين

قامت أ.د. نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، بزيارة رسمية إلى مقر الأكاديمية المركزية للدراما بالعاصمة الصينية بكين، تلبية لدعوة رسمية من الأكاديمية الصينية، وقدمت خلال الزيارة دراسة استراتيجية متكاملة لتطوير إطار التعاون الأكاديمي والفني والتقني بين المؤسستين، والانتقال من نموذج التبادل التقليدي إلى شراكة مؤسسية طويلة الأمد.

وقالت رئيس أكاديمية الفنون إن الدراسة تستهدف تأسيس منظومة متكاملة تجمع بين التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والتراث والترجمة والإنتاج الفني المشترك، بما يعزز مكانة مصر والصين كقوتين ثقافيتين وفنيتين في العالم العربي وآسيا وأفريقيا.

ويتصدر المقترحات مشروع «المسرح الذكي المرن والتطوير الرقمي»، باعتباره المشروع المحوري للشراكة، والذي يتجاوز مفهوم المسرح التقليدي إلى منظومة تفاعلية قابلة لإعادة التشكيل والبرمجة.

تفاصيل زيارة نبيلة حسن

وأضافت أن المشروع يعتمد على تأسيس «المختبر المسرحي الذكي المصري–الصيني»، لتجربة واختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي، والواقع الممتد والمختلط، والإسقاط الرقمي، والتصوير الافتراضي، والتقاط الحركة، بهدف الجمع بين الأداء الحي والتكنولوجيا الرقمية بكلفة إنتاجية مرنة، إلى جانب تدريب الطلاب والباحثين على الإخراج والسينوغرافيا والأداء الرقمي.

وإلى جانب مشروع المسرح الذكي، استعرضت قيادة أكاديمية الفنون خلال الزيارة خمسة مسارات استراتيجية مترابطة، شملت:

أولًا: تطوير مشروعات سينمائية وأفلام قصيرة ووثائقية مشتركة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في التصوير الافتراضي وما بعد الإنتاج وترميم الأرشيف السينمائي.

ثانيًا: توثيق وتحديث الفنون الشعبية والتراث الأدائي ومزجها مع العناصر التراثية الصينية، من خلال تطبيقات الواقع الممتد والمعارض الرقمية.

ثالثًا: إعداد مترجمين متخصصين في ترجمة الشاشة والدراما والأدب، وإيجاد بنية مصطلحية متخصصة في مجالات المسرح والسينما والسينوغرافيا.

رابعًا: تقديم مقررات دراسية مشتركة تناقش «الأدب على الشاشة»، وتتضمن الأدب المصري، والأدب الإنجليزي والأمريكي، والأدب الإسباني واللاتيني، لتوسيع المدارك الإنسانية والفكرية للفنانين والباحثين.

خامسًا: إطلاق برنامج سنوي لتبادل الأساتذة والطلاب والمخرجين، وتنظيم فعاليات وأنشطة إبداعية مشتركة تجسد التكامل بين الخبرة التراثية والحكائية المصرية والتطور التقني والإنتاجي الصيني.

وفي سياق متصل، شاركت أ.د. نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، في مؤتمر التحالف العالمي لتعليم المسرح «World Theatre Education Alliance - WTEA»، الذي أُقيم الأسبوع الماضي في بكين، في خطوة للانضمام إلى التحالف العالمي.

وتتضمن أهداف الانضمام إلى التحالف تحقيق التبادل الأكاديمي والتعليمي، وبناء جسور التعاون بين الأكاديمية والأكاديميات والجامعات العالمية، وتطوير المناهج والأساليب التدريسية في مجالات التمثيل والإخراج المسرحي.

كما تشمل الأهداف تعزيز الحوار الثقافي، وتمثيل الفن والمسرح الوطني في المحافل الدولية، ونشر قيم التفاهم والتنوع الثقافي عبر العروض والندوات الأكاديمية، إلى جانب المشاركة في الأنشطة والفعاليات الميدانية، وإتاحة الفرصة للطلاب لتقديم عروضهم المسرحية والاحتكاك بالخبرات العالمية، والمشاركة في رسم وصياغة مستقبل التعليم المسرحي بالتعاون مع قادة التعليم الفني في العالم.

ايضا تتضمن الأهداف تنظيم ورش تدريبية متخصصة لصقل مهارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات المسرحية.

وأكدت ا. د. نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون أن هذه الدعوة والزيارة تمثلان خطوة للانتقال من مجرد تبادل الخبرات والزيارات البروتوكولية إلى إنتاج معرفي ومحتوى فني جديد، مشيرة إلى أن الهدف النهائي هو بناء مساحة إبداعية تجمع بين التراث والابتكار، والإنسان والتكنولوجيا، والمسرح والسينما، لتأسيس نموذج فني وأكاديمي قابل للتوسع إقليميًا ودوليًا.

وأضافت رئيس أكاديمية الفنون أن هذه الشراكة تعتمد على مبدأ التكامل، حيث تتلاقى الخبرة المصرية العريقة في الفنون المسرحية والدرامية مع التطور التقني الصيني المتقدم، مما يُسهم في ابتكار نماذج فنية وأكاديمية فريدة، وتأهيل كوادر مصرية قادرة على قيادة مستقبل الفنون الرقمية والمسرح الحديث في المنطقة.

ومن المقرر أن تتبع هذه الزيارة خطوات تنفيذية وتنسيقية لتوقيع مذكرة التفاهم النهائية وبدء تنفيذ المشروعات التجريبية الأولى.

نبيلة حسن فى زيارة الصين

نبيلة حسن فى زيارة الصين