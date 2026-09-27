معرض لأعمال التشكيلي الراحل سعيد حداية بمركز الجزيرة للفنون.. الأربعاء

يفتتح الدكتور محمود حامد، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المعرض الاستعادي للفنان الراحل سعيد حداية، بقاعات العرض المتغيرة بمركز الجزيرة للفنون، وذلك في الساعة السابعة مساء الأربعاء الموافق30 سبتمبر 2026.

ومن كلمة للدكتور محمود حامد، رئيس القطاع حول العرض المرتقب نقرأ:" يغمرنا اليوم شعورا يمزج بين الاعتزاز والفخر بمسيرة الإبداع، وبين الوفاء لأحد أبرز أعلام الحركة التشكيلية المصرية وواحد من فرسان فن الجرافيك، الفنان الراحل الأستاذ الدكتور سعيد حداية (1937 - 2017).

واضاف رئيس القطاع:" إننا نحتفي اليوم بذاكرة فنانٍ أصيل و رمزٍ من رموز الإسكندرية البكر؛ تلك المدينة التي منحت أعماله عمقها الكوزموبوليتاني وروحها الساحرة، حيث نشأ في حي "سيدي بشر" العريق مفعما بعبق البحر و تجليات الموالد والطقوس الشعبية".

و رأى د . "حامد" أن الفنان سعيد حداية قد استطاع أن ينهل من هذا النبع الثري، متأثرا برواد الفن و أساتذته العظام الذين تتلمذ على أيديهم بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية التي التحق بها عند انشائها عام 1958، ليصبح لاحقا أحد مؤسسي جماعة فن الحفر المصري المعاصر وعلامة فارقة في تاريخه"، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 15 أكتوبر 2026.