دعاء سيدنا محمد قبل النوم .. داوم عليه يحفظك حيًا ويرحمك ميتًا

لاشك أن دعاء سيدنا محمد قبل النوم يُعد من أهم الأدعية التي ينبغي الحرص عليها عند النوم ، حيث إن خير الهدي هديه -صلى الله عليه وسلم- فهو دائمًا ما يرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة ، لذا ينبغي اغتنام دعاء سيدنا محمد قبل النوم بل والمداومة عليه كل ليلة.

دعاء سيدنا محمد قبل النوم

ورد دعاء سيدنا محمد قبل النوم ، أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقول "باسمِكَ ربِّي وَضعتُ جَنبي وبِكَ أرفعُهُ، إن أمسَكْتَ نفسي فارحَمها، وإن أرسلتَها فاحفَظها بما تحفَظُ بِهِ عبادَكَ الصَّالحينَ".

وأوصى -صلى الله عليه وسلم- بترديد دعاء قبل النوم إذا أتى الشخص مضجعه، وذلك بعد أن يتوضأ وضوءَه للصلاةِ، ثم يضطَجِع على شِقِّه الأيمنِ، فإن مات من ليلتِه، فهو على الفطرةِ.

كما جاء من دعاء سيدنا محمد قبل النوم ، ما يلي: