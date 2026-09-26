وول ستريت جورنال: خلل برمجي في «بوينج 737 ماكس» قد يعطل نظام الملاحة الآلية أثناء الهبوط

كشفت شركة «بوينج» عن خلل برمجي في طائرات 737 ماكس يمكن أن يؤدي إلى تعطل إحدى وظائف الملاحة الآلية خلال مرحلة الهبوط، بحسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال استنادًا إلى وثائق للشركة.

وأفادت رويترز، نقلاً عن تقرير الصحيفة، بأن «بوينج» أبلغت مشغلي طائرات 737 ماكس بالمشكلة في أواخر أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن الخلل يتعلق بوظيفة ملاحة آلية يمكن أن تتوقف عن العمل أثناء الهبوط. ووفقًا للتقرير، أكدت الشركة للمشغلين أن المشكلة لا تشكل خطرًا على سلامة الطيران.

ويأتي الكشف عن الخلل في وقت تواصل فيه «بوينج» متابعة أداء أنظمة طائرات 737 ماكس، التي خضعت خلال السنوات الماضية لتدقيق واسع وإجراءات تنظيمية وفنية بهدف معالجة مشكلات تتعلق بالسلامة والبرمجيات.

وتشير المعلومات المتاحة إلى أن المشكلة الجديدة ذات طبيعة برمجية وترتبط بوظيفة الملاحة خلال مرحلة الهبوط، وهي مرحلة تتطلب دقة عالية في تحديد المسار والاقتراب من مدرج المطار. وفي حال تعطل الوظيفة المتأثرة، يعتمد الطاقم على الأنظمة والإجراءات البديلة المتاحة وفق طبيعة الرحلة والاقتراب وظروف التشغيل.

ولم تشر المعلومات المنشورة إلى وقوع حادث جوي بسبب الخلل، كما لم يرد ما يفيد بأن المشكلة أدت إلى إصابات أو أضرار لطائرات من طراز 737 ماكس.

وأوضحت “رويترز” أنها لم تتمكن بشكل مستقل من التحقق فورًا من تقرير وول ستريت جورنال.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الجهات التنظيمية وشركات الطيران في مراقبة أنظمة الملاحة والطيران الآلي في الطائرات التجارية، خاصة مع الاعتماد المتزايد على البرمجيات في مختلف مراحل الرحلة. وتبقى تفاصيل الخلل والإجراءات الفنية التي قد تتخذها «بوينج» والجهات المختصة موضع متابعة، في انتظار صدور معلومات إضافية من الشركة أو سلطات الطيران.