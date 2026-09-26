القوات الحكومية اليمنية تحذر: أسلحة دفاع جوي إيرانية بحوزة الحوثيين تهدد الطائرات المدنية

حذرت القوات الحكومية اليمنية من أن جماعة الحوثي تستخدم أسلحة دفاع جوي إيرانية، قالت إنها تمثل تهديدًا للطائرات المدنية التي تحلق في الأجواء اليمنية.

وأكدت القوات الحكومية أن استخدام هذه الأسلحة لا يقتصر خطره على الطائرات المدنية، وإنما يمتد أيضًا إلى الطائرات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، ما يثير مخاوف بشأن سلامة حركة الطيران الإنساني والمدني.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اللواء الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيّرتين أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه منطقة الرياض.

وقال المالكي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- اليوم السبت- "نرصد ونتابع تهديدًا صاروخيًا ومسيرات باتجاه المملكة".



وفي السياق، أكد المتحدث أن الدفاع الجوي اعترض ودمر أيضا صاروخين باليستيين أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه "خميس مشيط".