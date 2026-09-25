الأمم المتحدة : 2.2 مليون طفل معرضون لسوء التغذية الحاد في اليمن

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير مع تصاعد الاشتباكات، مبينا أن 2.2 مليون طفل يمني معرضون لسوء التغذية من بينهم نصف مليون لديهم أعراض لسوء التغذية الحاد.

وقال ممثل "الأوتشا" في اليمن - خلال مؤتمر صحفي اليوم /الجمعة/- إن أكثر من 130 ألف طفل أجبروا على النزوح مع عائلاتهم؛ بسبب تجدد النزاع في اليمن، مشيرا إلى أن التصعيد الأخير أسفر عن مقتل 50 طفلا وإصابة 40 آخرين فيما لا يزال عشرات الأطفال في عداد المفقودين.

واضاف أن النزاع في اليمن تسبب في حرمان أكثر من 130 ألف طالب من التعليم، وأوقعهم في دمار الجوع والخوف اليومي، منوها بأن منظمة "اليونيسف" تحاول الوصول إلى الأطفال اليمنيين لتقديم المساعدات الغذائية وأيضا الخدمات التعليمية، ولكن يصعب ذلك في ظل الأحداث الجارية.

وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف في اليمن بحماية الأطفال والمدنيين وتجنب استهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية، وتسهيل دخول المساعدات لمن هم في حاجة إليها.