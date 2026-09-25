التعليم: اعتماد 676 مؤسسة و60 برنامجا أكاديميا ضمن جهود ضمان جودة التعليم

قالت الدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن الهيئة أصدرت خلال اجتماع مجلس إدارتها الأسبوع الماضي قرارات باعتماد نحو 676 مؤسسة تعليمية و60 برنامجًا أكاديميًا، موضحة أن هذه الأعداد تمثل زيارات الفصل الدراسي الثاني من العام السابق، بينما شهد الفصل الدراسي الأول أعدادًا مماثلة تقريبًا.

وأوضحت «طه»، خلال مداخلة على قناة «اكسترا نيوز»، أن المؤسسات المعتمدة تتوزع بين مراحل التعليم المختلفة، حيث شملت نحو 26 كلية و4 برامج في التعليم العالي، إلى جانب 455 مدرسة في التعليم قبل الجامعي، و190 مؤسسة في التعليم الأزهري.

وأكدت نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن دور الهيئة الأساسي يتمثل في ضمان جودة التعليم ونشر ثقافة الجودة، موضحة أن الهيئة تتأكد أولًا من وجود جودة حقيقية داخل المدارس والجامعات والكليات، ثم تصدر شهادة الاعتماد للمؤسسات التي تستوفي المعايير المطلوبة.

وأشارت «طه» إلى أن شهادة الاعتماد تكون لمدة 5 سنوات، مع إجراء زيارات متابعة خلال هذه الفترة، إلى جانب مطالبة المؤسسات بتقديم تقارير دورية، بما يضمن استمرار الالتزام بمعايير الجودة وعدم توقف عملية التطوير بمجرد الحصول على الاعتماد.

وأوضحت أن الاعتماد الكامل يتطلب استيفاء جميع المعايير التي وضعتها الهيئة، سواء لمؤسسات التعليم قبل الجامعي أو التعليم العالي، بينما يسمح القانون بمنح الاعتماد المشروط للمؤسسة التي تحقق استيفاءً جزئيًا لعدد محدود من المعايير، بشرط ألا يؤثر ذلك على العملية التعليمية والتعلم.

وأضافت أن المؤسسة الحاصلة على الاعتماد المشروط تحصل على فرصة لمعالجة أوجه القصور المحدودة، سواء المتعلقة بالموارد أو بعض المعايير، ثم تعود الهيئة لإجراء زيارة جديدة، وفي حال استيفاء المتطلبات تحصل المؤسسة على الاعتماد الكامل.