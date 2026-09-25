إنجاز أكاديمي جديد لجامعة عين شمس.. جودة التعليم تعتمد كلية التربية وبرنامجي الجغرافيا والرياضيات

أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بقطاع التعليم العالي عن موافقة مجلس إدارتها في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2026 على منح الاعتماد الأكاديمي لكلية التربية بجامعة عين شمس، بالإضافة إلى اعتماد برنامجين تخصصيين بالكلية؛ وهما برنامج الليسانس في الآداب والتربية (الإعدادي والثانوي) تخصص الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، وبرنامج البكالوريوس في العلوم والتربية (الإعدادي والثانوي) تخصص الرياضيات. ويأتي هذا القرار إشادةً باستيفاء الكلية وبرامجها لكافة معايير الجودة والاعتماد القومية المطلوبة لتطوير العملية التعليمية وإعداد كوادر تدريسية متميزة قادرة على المنافسة في سوق العمل.



​وبهذه المناسبة الأكاديمية المضيئة، نتوجَّه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادات الكلية وفريق العمل الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المستحق، وفي مقدمتهم:

​أ.د. صفاء شحاتة — عميد كلية التربية بجامعة عين شمس

​أ.د. عبد الناصر رشاد — وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث

​أ.د. هالة خلف — وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

​أ.د. رشا حامد بندق — رئيس قسم الجغرافيا

​أ.د. عماد حسن — رئيس قسم الرياضيات

​والسادة رؤساء الأقسام العلمية، ومديرو الوحدات والمراكز المتخصصة بالكلية.

​كما يمتد التقدير والتهنئة الصادقة إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والإداريين، والعاملين بقطاعات الشؤون العامة والأمن والخدمات المعاونة، ولجميع طلاب الكلية وباحثيها وخريجيها، الذين يمثلون الرصيد الحقيقي لهذا الصرح التعليمي العريق ولصُنّاع مستقبله المشرق.