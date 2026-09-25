عشان يبعده عن الموبايل.. أب يلقن ابنه درسًا بطريقة غير متوقعة.. مش بيسيب الفون من إيده أبدًا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا، ظهر خلاله أب وهو ينفذ مقلبًا في نجله، بعدما لاحظ انشغاله المستمر بالهاتف المحمول ولعبة «فري فاير» على مدار اليوم، ليقرر تلقينه درسًا بطريقته الخاصة.

وبدأ الأب المقلب من خلال إجراء مكالمة هاتفية مع نجله، موهمًا إياه بأنه رئيس مباحث القسم، قائلًا له: «ألو السلام عليكم، إزيك؟ إنت عارف أنا مين؟ أنا رئيس مباحث القسم، إنت عارفني؟».

ورد الطفل عليه، قبل أن يبدأ الأب في إخباره بأنه يعرف اسمه واسم والده، ثم قال له: «جالي محضر يا محمد بسببك»، ليدخل الطفل في حالة من القلق، ويسأله عن سبب البلاغ.

وأوضح الأب، خلال المقلب، أن البلاغ جاء بسبب استخدام الطفل لعبة «فري فاير» وقيامه بالشحن داخل اللعبة، قبل أن يواصل تهديده قائلًا: «أحبسك إنت ولا أبوك؟»، ليرد الطفل سريعًا: «خلاص والله همسحها».

وبعدها بدأ الطفل في البكاء بصوت مرتفع، فيما استمر الأب في تمثيل دور الضابط، مؤكدًا أن الأمر أصبح جادًا وأن هناك ضرورة لتنفيذ العقوبة.

وقال الأب للطفل خلال المكالمة: «لازم نحبس حد خمس سنين»، الأمر الذي تسبب في زيادة خوف الطفل وانفعاله، وحاول الطفل التوسل إليه والتأكيد أنه سيحذف اللعبة، بينما استمر الأب في استكمال المقلب.

وسأل الأب نجله عن عمره، ليجيبه الطفل بأنه يبلغ 8 سنوات، ثم سأله عن اللعبة التي يلعبها، قبل أن يعود الأب للتأكيد على ضرورة حذف «فري فاير» حتى لا يتعرض للحبس.

ولم يكتفِ الأب بذلك، بل أوهم نجله بأن رجال المباحث موجودون بالقرب من المنزل، وطالبه بالاختباء خلف ظهره، قبل أن يستمر الطفل في البكاء ومحاولة إقناع والده بالتراجع عن الأمر.

وخلال المقطع، حاول الطفل الدفاع عن نفسه، مؤكدًا أنه لم يفعل شيئًا يستحق العقاب، فيما استمر الأب في تهديده بأنه سيُحبس بسبب البلاغ المزعوم.

وفي محاولة لتهدئة نجله، أخبره الأب في نهاية المقلب بأنه سيتحدث مع الشخص الذي تقدم بالبلاغ، من أجل التنازل عنه، مطالبًا إياه بحذف اللعبة وعدم العودة إلى الإفراط في استخدامها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو بشكل واسع، خاصة مع حالة الخوف والبكاء التي انتابت الطفل، بينما اعتبر البعض أن الأب لجأ إلى طريقة طريفة لإقناع نجله بالابتعاد عن الهاتف وتقليل الوقت الذي يقضيه في ممارسة الألعاب الإلكترونية.

وأظهر المقطع في نهايته استمرار الطفل في البكاء والتوسل إلى والده، وسط محاولات الأب لإنهاء المقلب وإقناعه بأن الهدف الأساسي هو تعليمه عدم الإفراط في استخدام الهاتف واللعب لساعات طويلة.