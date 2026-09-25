خلل مفاجئ يضرب ساعات آبل الجديدة.. تحديث watchOS 27.0.1 ينقذ الموقف

أطلقت شركة آبل اليوم تحديث watchOS 27.0.1 لساعات Apple Watch، بهدف إصلاح مشكلة تسببت في إعادة تشغيل بعض الساعات بشكل مفاجئ.



ويتوفر التحديث حاليا بشكل حصري لمستخدمي Apple Watch Series 12 وApple Watch Ultra 4، وهما أحدث طرازات آبل المتأثرة بالمشكلة.

إصلاح مشكلة إعادة التشغيل المفاجئ

توضح ملاحظات الإصدار الرسمية أن التحديث يتضمن إصلاحات للأخطاء، أبرزها معالجة مشكلة كانت تؤدي إلى إعادة تشغيل ساعة Apple Watch بشكل غير متوقع.

وكان عدد من مستخدمي Apple Watch Series 12 وApple Watch Ultra 4 قد أبلغوا عبر منصة “ريديت” ومنتديات أخرى عن تعرض ساعاتهم لإعادة تشغيل عشوائية عدة مرات يوميا.

ولم تؤثر المشكلة على جميع المستخدمين، لكنها ظهرت لدى عدد من مالكي الطرازين الجديدين، ما دفع آبل إلى إصدار التحديث لمعالجة الخلل.

ويعد watchOS 27.0.1 تحديثا محدود النطاق، إذ يركز بشكل أساسي على إصلاح مشكلة إعادة التشغيل بدلا من تقديم ميزات جديدة لمستخدمي Apple Watch.

ساعة Apple Watch Series 12

وكانت آبل قد كشفت رسميا عن ساعة Apple Watch Series 12، في تحديث يركز بشكل أساسي على جمع البيانات الصحية بوتيرة أكثر تكرارا، إلى جانب تقديم مجموعة جديدة من الميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الصوتي.

وتبدأ أسعار الساعة الجديدة من 399 دولارا، وتتميز Apple Watch Series 12 بمنظومة أطلقت عليها آبل اسم نظام الاستشعار الصحي أو Health Sensing System، وتضم مستشعرات ضوئية وكهربائية معاد تصميمها، إلى جانب مصابيح LED خضراء أكبر حجما.

وتتيح المستشعرات المطورة للساعة تسجيل معدل ضربات القلب في الخلفية كل خمس ثوان، فضلا عن قياس تباين معدل ضربات القلب HRV بمعدل يصل إلى 24 مرة أكثر مقارنة بالجيل السابق Series 11.