قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضيـ.حة تهز الشرطة الإسرائيلية.. استجواب نجل رئيس جهاز أمني بشبهة سرقة سيارة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026
سعر الذهب في الصاغة الآن
أثر كثرة الصلاة على النبي يوم الجمعة
خلل مفاجئ يضرب ساعات آبل الجديدة.. تحديث watchOS 27.0.1 ينقذ الموقف
شرطة نيويورك: اعتقال 100 شخص في مانهاتن خلال احتجاجات ضد نتنياهو
ميلوني تترك الأمم المتحدة لأسبوع الموضة.. غيابها عن نيويورك يثير عاصفة سياسية في إيطاليا
غدا.. تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي| اسماء المحطات وعددها
تكثيف الحملات ووضع معايير دقيقة.. الصحة تعلن الحرب على الولادة القيصرية
من قال لا إله إلا الله عدد خلقه.. فضلها وكم مرة تقال يوميا
موجود بالكرنب والبطاطس.. هل يساعد الليثيوم في حماية الذاكرة والدماغ من الخرف؟
الرئيس الإيراني: التقيت مجتبي خامنئي قبل شهر.. والمرشد الأعلى بصحة جيدة ويوجه قيادتنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خلل مفاجئ يضرب ساعات آبل الجديدة.. تحديث watchOS 27.0.1 ينقذ الموقف

Watch Series 12
Watch Series 12
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة آبل اليوم تحديث watchOS 27.0.1 لساعات Apple Watch، بهدف إصلاح مشكلة تسببت في إعادة تشغيل بعض الساعات بشكل مفاجئ.
 

ويتوفر التحديث حاليا بشكل حصري لمستخدمي Apple Watch Series 12 وApple Watch Ultra 4، وهما أحدث طرازات آبل المتأثرة بالمشكلة.

إصلاح مشكلة إعادة التشغيل المفاجئ

توضح ملاحظات الإصدار الرسمية أن التحديث يتضمن إصلاحات للأخطاء، أبرزها معالجة مشكلة كانت تؤدي إلى إعادة تشغيل ساعة Apple Watch بشكل غير متوقع.

وكان عدد من مستخدمي Apple Watch Series 12 وApple Watch Ultra 4 قد أبلغوا عبر منصة “ريديت” ومنتديات أخرى عن تعرض ساعاتهم لإعادة تشغيل عشوائية عدة مرات يوميا.

ولم تؤثر المشكلة على جميع المستخدمين، لكنها ظهرت لدى عدد من مالكي الطرازين الجديدين، ما دفع آبل إلى إصدار التحديث لمعالجة الخلل.

ويعد watchOS 27.0.1 تحديثا محدود النطاق، إذ يركز بشكل أساسي على إصلاح مشكلة إعادة التشغيل بدلا من تقديم ميزات جديدة لمستخدمي Apple Watch.

ساعة Apple Watch Series 12

وكانت آبل قد كشفت رسميا عن ساعة Apple Watch Series 12، في تحديث يركز بشكل أساسي على جمع البيانات الصحية بوتيرة أكثر تكرارا، إلى جانب تقديم مجموعة جديدة من الميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الصوتي.

وتبدأ أسعار الساعة الجديدة من 399 دولارا، وتتميز Apple Watch Series 12 بمنظومة أطلقت عليها آبل اسم نظام الاستشعار الصحي أو Health Sensing System، وتضم مستشعرات ضوئية وكهربائية معاد تصميمها، إلى جانب مصابيح LED خضراء أكبر حجما.

وتتيح المستشعرات المطورة للساعة تسجيل معدل ضربات القلب في الخلفية كل خمس ثوان، فضلا عن قياس تباين معدل ضربات القلب HRV بمعدل يصل إلى 24 مرة أكثر مقارنة بالجيل السابق Series 11.

مشكلة ساعات آبل Apple Watch Ultra 4 تحديث watchOS 2701 إصلاح مشكلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تأخير الساعة يوم خميس رسميًا.. الساعة 12 تعود 11 مساء في هذا الموعد

نتنياهو

سأتركه للوفد الإيراني.. نتنياهو يفاجئ الأمم المتحدة بجهاز «ستارلينك»

شادي محمد وزوجته

أم أولادي في ذمة الله.. شادي محمد ينعى زوجته السابقة بكلمات مؤثرة

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي رسميًا.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الجنيه الذهب

بعد ساعات من تحديد سعر الفائدة.. الجنيه الذهب يفقد1360 جنيهاٌ في الصاغة الآن

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

هنادي مهنا

عندي رومو مش فومو.. هنادي مهنا تكشف حقيقة إصابتها بمرض نفسي

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحاول تسليم ممثل إيران جهاز «ستارلينك»

عقب خطاب نتنياهو .. سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحاول تسليم ممثل إيران جهاز «ستارلينك»

ترشيحاتنا

المجني عليه

بسبب 5000 جنيه.. إنهاء حياة سائق توكتوك وحرق مركبته وجثمانه لإخفاء الجريمة

وزارة الداخلية

إستولوا على 85 طن مواد بترولية.. القبض على القائمين على محطة وقود بالشروق

جثة

أمر الإحالة يكشف تفاصيل مقتل شاب في مصر القديمة.. والحكم المشدد 15 سنة

بالصور

موجود بالكرنب والبطاطس.. هل يساعد الليثيوم في حماية الذاكرة والدماغ من الخرف؟

تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر

إطلالة هيفاء وهبي في أحدث ظهور.. أناقة لافتة بالأسود والجينز

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

علامة مبكرة في العين قد تكشف التصلب المتعدد.. احذر رؤية الومضات وتشوش النظر

الومضات الضوئية وتشوش الرؤية من علامات التصلب المتعدد
الومضات الضوئية وتشوش الرؤية من علامات التصلب المتعدد
الومضات الضوئية وتشوش الرؤية من علامات التصلب المتعدد

بإطلالة بيضاء ناعمة.. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد