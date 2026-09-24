زيادة طول وقوة الشعر.. نصائح عملية ومعلومات عن معدل نموه في الشهر

ترغب الكثير من النساء في علاج مشاكل الشعر وزيادة طوله وكثافته.

و ذكر موقع webmd أن الشعر ينمو بمعدل يتراوح بين نصف بوصة إلى بوصة واحدة شهريا، أي ما يعادل 1.25 إلى 2.5 سنتيمتر ويعتمد ذلك على الجينات الوراثية والعمر والصحة العامة والجنس.

لا توجد وصفة سحرية تجعل الشعر ينمو بسرعة تتجاوز المعدل الطبيعي، لكن التركيز يجب أن يكون على منع تكسر الشعر وتقصفه، وهو ما قد يجعل الشعر يبدو وكأن نموه قد توقف.

نصائح لعناية الشعر

النظام الغذائي

قد تؤدي الحميات القاسية لإنقاص الوزن إلى تساقط الشعر، خاصة عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من السعرات الحرارية والعناصر الغذائية.

احرص على اتباع نظام غذائي متكامل يحتوي على سعرات حرارية كافية لدعم وظائف الجسم ونمو الشعر.

الحصول على البروتين

تتكون بنية الشعر الأساسية من بروتين يسمى الكيراتين، لذلك يمكن أن يؤثر نقص البروتين سلبا على قوة الشعر ويجعله أكثر عرضة للتكسر.

احرص على تناول مصادر البروتين مثل الأسماك والدواجن والبيض ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى المصادر النباتية مثل العدس والحمص والفول.

الحذر من مكملات البيوتين

رغم انتشار استخدام البيوتين لتطويل الشعر، فإن نقصه الفعلي نادر لدى الأشخاص الذين يتناولون نظاما غذائيا متوازنا.

إذا لم يكن هناك نقص مثبت في البيوتين، فإن تناول جرعات عالية منه لا يؤدي بالضرورة إلى تسريع نمو الشعر، وقد يتداخل أحيانا مع بعض التحاليل الطبية.

علاج نقص الحديد والزنك

يعد نقص الحديد والزنك من الأسباب التي قد ترتبط بتساقط الشعر، خاصة لدى النساء.

إذا لاحظت تساقطا غير مبرر إلى جانب التعب المستمر، يمكن استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن أي نقص وعلاجه.

تدليك فروة الرأس

قد يساعد تدليك فروة الرأس في تحسين تدفق الدم، ويمكن القيام به برفق باستخدام أطراف الأصابع لمدة 4 دقائق يوميا.

حماية الشعر من الحرارة

يمكن أن تؤدي أدوات التصفيف الحراري مثل مجففات الشعر ومكواة الفرد والتمويج إلى تلف الشعر وزيادة تكسره وتقصفه.

قلل من استخدام هذه الأدوات، واستخدم مستحضرات الحماية من الحرارة قبل التصفيف، مع ضبط الأجهزة على أقل درجة حرارة ممكنة.

الحد من المعالجات الكيميائية

قد تؤدي صبغات الشعر المتكررة، خاصة تفتيح اللون، ومعالجات الفرد الكيميائية إلى تلف ألياف الشعر.

اترك فترات زمنية مناسبة بين جلسات الصبغ والمعالجة الكيميائية، واستخدم منتجات تساعد على ترطيب الشعر والعناية به.

استخدام الشامبو والبلسم بحكمة

يستخدم الشامبو لتنظيف فروة الرأس من الإفرازات الدهنية والأوساخ، لذلك يفضل التركيز على الجذور وفروة الرأس بدلا من الأطراف الجافة.

أما البلسم فيستخدم على الأطراف وجزء من طول الشعر للمساعدة على تقليل الاحتكاك والتكسر أثناء التمشيط.

اختيار نوع القماش المناسب للوسادة

قد تسبب أقمشة الوسائد المصنوعة من القطن احتكاكا بالشعر أثناء النوم، ما قد يؤدي إلى تشابكه وتقصفه.

يمكن استخدام غطاء وسادة من الحرير أو الساتان لتقليل الاحتكاك والحفاظ على نعومة الشعر.

قص الأطراف

قص الشعر لا يجعله ينمو بشكل أسرع، لكن قص الأطراف المتقصفة يساعد على منع امتداد التقصف إلى أعلى الخصلة، وبالتالي يقلل من تكسر الشعر ويحافظ على الطول المكتسب.

يفضل قص مقدار بسيط من الأطراف بانتظام للحفاظ على مظهر الشعر وصحته.