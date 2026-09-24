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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: دعم الدول يبدأ من أولوياتها الوطنية وبناء مؤسساتها

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
فرناس حفظي

 الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس 24 سبتمبر، في الاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام، المنعقد على هامش الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي، بأن الوزير عبد العاطي أشار إلى الدور المحوري الذي اضطلعت به مصر كميسر مشترك لمراجعة هيكل بناء السلام العام الماضي، موضحاً أن الملكية الوطنية تمثل حجر الزاوية في الوقاية من النزاعات وبناء السلام المستدام.

وشدد على أن المساعدة الدولية ينبغي أن تنطلق من الأولويات الوطنية وأن تدعم المؤسسات الوطنية، وكذلك على أهمية ترجمة مفهوم الملكية الوطنية إلى ممارسة عملية من خلال بناء مؤسسات وطنية قوية وشاملة وقادرة على الصمود، ودعم الدول بناءً على طلبها في إعداد وتنفيذ استراتيجيات وطنية طوعية للوقاية وبناء السلام.

وفيما يتعلق بأفريقيا، أشار وزير الخارجية إلى ما تمتلكه القارة من أطر وخبرات متراكمة في مجالات الوقاية وبناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، مؤكداً أهمية تحقيق التكامل بين تنفيذ مخرجات مراجعة هيكل بناء السلام والسياسة المحدثة للاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، والاستفادة من دور مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في دعم القدرات الوطنية الأفريقية.

واختتم وزير الخارجية بالإشارة إلى مشاركة مصر- بالتعاون مع كينيا والاتحاد الأفريقي ومكتب دعم بناء السلام- في استضافة مائدة وزارية مستديرة حول القيادة الأفريقية لضمان نجاح أنشطة الوقاية وبناء السلام في القارة، مؤكداً أن مصر ستواصل من خلال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، الذي تعقد نسخته السادسة في نوفمبر المقبل، الدفع بأجندة الوقاية والملكية الوطنية وبناء المؤسسات، وتعزيز صوت أفريقيا في صياغة أجندة بناء السلام الدولية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام الجمعية العامة للأمم المتحدة هيكل بناء السلام

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