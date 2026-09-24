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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مصطفى بكري: الداخلية تبذل جهودًا غير عادية لمكافحة تجارة المخدرات

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن وزارة الداخلية تقوم بجهود غير عادية في ضبط تجار ومروجي المخدرات، مشيرا إلى أنها استطاعت أن تلقي القبض على عدد من أباطرة المخدرات في الإسكندرية.

وأشار مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الحملات الأمنية المستمرة لمكافحة تجارة المواد المخدرة وضبط العناصر المتورطة في ترويجها.

الحد من انتشار هذه الجرائم

ولفت مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، إلى أن تلك الجهود تسهم في الحد من انتشار هذه الجرائم والحفاظ على أمن المجتمع.

مصطفى بكري وزارة الداخلية المخدرات الإسكندرية الداخلية

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