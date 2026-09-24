أكد رئيس المجلس الأوروبي، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان سلام دائم في الشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال رئيس المجلس الأوروبي: “على إيران والولايات المتحدة احترام وقف إطلاق النار”.

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي: "يجب الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز دون شروط".

وتابع رئيس المجلس الأوروبي: "لا يجب السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وأكمل رئيس المجلس الأوروبي: “الأمم المتحدة تحتاج إلى قائد طموح يلتزم بمبادئها ويحترم القانون الدولي”.

وواصل رئيس المجلس الأوروبي: “على الأمين العام للأمم المتحدة المقبل تسخير الأدوات اللازمة لمنع النزاعات”.