مصطفى بكري: الضغط على السعودية يهدد توازن المنطقة وأمن الطاقة العالمي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المملكة العربية السعودية تمثل دولة محورية في المنطقة، لما تتمتع به من أهمية جيوسياسية واقتصادية، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي وإشرافها على البحر الأحمر والخليج، إلى جانب احتضانها مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكونها واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، ان أهمية السعودية تمتد كذلك إلى الممرات البحرية وحركة التجارة والطاقة، مشيراً إلى أن ممارسة الضغوط عليها تعني التأثير في جزء أساسي من توازن المنطقة واستقرارها.

وحذر بكري من خطورة محاولات استنزاف الدول وفتح أكثر من جبهة في مواجهتها، وزيادة الضغوط على مؤسساتها، إلى جانب السعي لنقل الصراعات من الخارج إلى الداخل، مؤكداً أن هذه التطورات تستدعي قدراً كبيراً من اليقظة والانتباه.

وأشار إلى أن السعودية تواجه مخاطر التي قد تستهدف أمنها واستقرارها، مؤكداً أن أي تهديد لاستقرار المملكة ستكون له تداعيات تتجاوز حدودها، نظراً لمكانتها وأهميتها في منظومة الطاقة والاقتصاد الإقليمي والدولي.

يهدد استقرار المنطقة

وأكد أن أي تهديد لأمن السعودية يمكن أن ينعكس على أمن الطاقة في العالم، داعياً إلى موقف دولي واضح تجاه ما قد يهدد استقرار المنطقة وممرات الطاقة والتجارة الدولية.