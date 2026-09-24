نتنياهو: الجيش الإسرائيلي الأكثر أخلاقية في العالم

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس جيش الاحتلال بأنه "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم"، خلال كلمته من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما انسحبت عشرات الوفود قبل بدء كلمته.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "على مدى ثلاث سنوات، خاض جنودنا البواسل حرباً على سبع جبهات بشجاعة فائقة. لكن لهذه الحرب جبهةً ثامنة؛ إنها الحرب من أجل الحقيقة. وتدور رحى هذه المعركة في وسائل الإعلام العالمية، وبشكل أكثر خبثاً، في وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ أنفقت دول أجنبية عديدة مليارات لا حصر لها لنشر الأكاذيب حول بلدي".

وأضاف نتنياهو "أحيّي الشعب الإسرائيلي على "عزيمته التي لا تلين"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.ظ

وأوضح رئيس حكومة الاحتلال أن "هذه هي إسرائيل: أمة واحدة تكافح من أجل مستقبل واحد".