غضب عارم ضد إسرائيل.. دمية نتنياهو تتدلى من "المشنقة" أمام الأمم المتحدة

وضع متظاهرون مناهضون للصهيونية دمية تمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حبل مشنقة خارج مقر الأمم المتحدة، وذلك تزامناً مع إلقائه كلمة أمام الجمعية العامة.

كانت الدمية ترتدي زي السجن، وعليها بطاقة تحمل اسم "الشيطان"، وهتفت الحشود: "نتنياهو في المخبأ، وسنضعك تحت التراب"، كما صرخ بعض المتظاهرين بعبارة "اقتلوه"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ارتدى المتظاهرون أكياساً على رؤوسهم ثُبّتت عليها صور لحبال المشانق، وحملوا لافتات تطالب بشنق وزير الأمن القومي اليميني الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قاد جهود سن قانون يفرض عقوبة الإعدام شنقاً على الفلسطينيين المدانين بجرائم إرهابية أدت إلى مقتل أشخاص.

وتضمنت المظاهرة صوراً ورموزاً أخرى تشبّه إسرائيل بالشيطان وبالنازيين.

كما شوهد رأس خنزير بلاستيكي كُتب عليه اسم "بيبي" (لقب نتنياهو) ومثبّت على عصا.

وفي مقدمة المظاهرة، وُضعت كومة من دمى الرضع الملفوفة في أغطية ملطخة باللون الأحمر.

وهتف المتظاهرون بشعارات مثل "الموت، الموت للجيش الإسرائيلي" و"تحيا الانتفاضة".