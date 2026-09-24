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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

متظاهرون يهود يهتفون لعمدة نيويورك ممداني ويطالبونه باعتقال نتنياهو..فيديو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
خاطر عبادة

هتف متظاهرون يهود لعمدة نيويورك زهران ممداني، موجهين له الشكر على ما وصفوه بشجاعته في مواجهة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وطالب المحتجون، خلال تظاهرة حاشدة في مدينة نيويورك، عمدة المدينة بتنفيذ وعده واعتقال نتنياهو أثناء زيارته المرتقبة للمدينة.

وكان ممداني قد تعهد في وقت سابق باعتقال نتنياهو إذا وطأت قدماه نيويورك، استنادا إلى مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وردد المتظاهرون هتافات داعمة لممداني، معتبرين موقفه انتصارا لقيم العدالة وحقوق الإنسان، وسط تصاعد الاحتجاجات اليهودية المناهضة لسياسات حكومة نتنياهو في الولايات المتحدة.

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وصول نتنياهو إلى نيويورك 

وجاءت التظاهرة بالتزامن مع وصول نتنياهو إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في زيارة قصيرة لا تتضمن، وفقا لما أعلنه مكتبه، لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب مكتب نتنياهو، يقتصر جدول زيارته على إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من قادة العالم، من بينهم رؤساء الأرجنتين وبوليفيا وباراغواي وبنما وإثيوبيا، ونائب رئيس كولومبيا، ورؤساء وزراء اليونان وسلوفينيا وبابوا غينيا الجديدة.

وأوضح المكتب أن "الكثير من زعماء العالم" طلبوا الاجتماع بنتنياهو، إلا أن "جدولا ضيقا" حال دون عقد مزيد من اللقاءات، في ظل اضطراره إلى العودة لإسرائيل قبل حلول عيد العرش اليهودي "سوكوت"، الذي يبدأ عند غروب شمس غد الجمعة.

نتنياهو مظاهرات ضد نتنياهو في نيويورك نيويورك زهران ممداني

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