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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات لكزس RX 2026 في السعودية

لكزس RX 2026
لكزس RX 2026
صبري طلبه

تأتي لكزس RX 2026 كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات من فئة الكروس أوفر الفاخرة، وتجمع بين التصميم العصري والطابع العملي مع مجموعة متنوعة من التجهيزات التي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب تقنيات الحماية.

أبعاد لكزس RX 2026

يبلغ طول السيارة لكزس RX 2026 نحو 4,890 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,920 مم وارتفاعها إلى 1,710 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,850 مم. 

ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 2,120 و2,165 كجم، وفقًا للفئة والتجهيزات، كما تعتمد على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب عجلات بقياس 21 بوصة في الأمام والخلف، مع فتحة سقف بانورامية ضمن التجهيزات.

لكزس RX 2026

محرك تيربو بقوة 275 حصانًا

تعتمد إحدى منظومات الحركة في لكزس RX 2026 على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.4 لتر، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، وتنتج هذه المنظومة قوة تصل إلى 275 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 430 نيوتن متر، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأربع من خلال نظام الدفع الكلي  AWD.

لكزس RX 2026

نسخة لكزس الهجينة بقوة 366 حصانًا

وتتوفر لكزس RX 2026 أيضًا بمنظومة هجينة HEV تجمع بين محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر والنظام الكهربائي، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات ونظام دفع كلي AWD. وتصل القوة الإجمالية لهذه المنظومة إلى 366 حصانًا، فيما يبلغ إجمالي عزم الدوران 460 نيوتن متر.

أسعار لكزس RX 2026 في السعودية

تقدم لكزس RX 2026 في السوق السعودي عبر 4 فئات، وتبدأ الأسعار من 315,330 ريالًا للفئة الأولى، أما الفئتان الثانية والثالثة فتتراوح أسعارهما بين 322,230 و327,980 ريالًا، بينما تصل قيمة الفئة الرابعة والأعلى إلى 355,580 ريالًا. 

لكزس RX 2026 لكزس RX 2026 أسعار لكزس RX 2026 أسعار لكزس RX 2026 في السعودية

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