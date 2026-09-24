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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"النيل للطيران" ضمن أفضل الشركات الإقليمية في أفريقيا للعام السادس على التوالي

النيل للطيران
النيل للطيران
أ ش أ

الاقتصاد والأعمال / واصلت شركة "النيل للطيران" تفوقها الإقليمي، وثبّتت أقدامها بين كبار صناعة النقل الجوي في القارة السمراء، عقب نجاحها في حجز موقع متقدم ضمن قائمة أفضل شركات الطيران الإقليمية في إفريقيا للعام السادس على التوالي، وذلك وفقًا لتصنيف جوائز "سكاي تراكس" العالمية (Skytrax World Airline Awards 2026).

وحافظت الشركة على المركز الرابع إفريقيًا لعام 2026 في فئة الطيران الإقليمي، وهو المقعد الذي تحتله بجدارة للسنة الرابعة على التوالي منذ عام 2023، لتواصل مسيرة تميزها واستقرارها في صدارة القوائم العالمية منذ دخولها التقييم المنتظم عام 2021.

وتستمد جوائز "سكاي تراكس" (Skytrax)—التي تُصنَّف كـ "أوسكار قطاع الطيران"—أهميتها من اعتمادها الكلي على استطلاعات رأي وانطباعات ملايين المسافرين حول العالم. ويخضع التقييم لمعايير صارمة تقيس مختلف مراحل رحلة العميل؛ بدءًا من سلاسة إجراءات الحجز والخدمات الأرضية بالمطارات، مرورًا بكفاءة وأناقة أطقم الضيافة، ووصولًا إلى مستويات الراحة وجودة الخدمات والوجبات على متن الطائرات.

ويُترجم بقاء "النيل للطيران" في هذه المكانة المرموقة لست سنوات متتالية عمق ثقة المسافرين في جودة خدماتها، كما يعكس استراتيجيتها الثابتة في الارتقاء بآليات العمل والتزامها الصارم بمعايير السلامة والرفاهية، بالتوازي مع خططها التوسعية الطموحة لزيادة حجم الأسطول وتدشين خطوط جوية جديدة تتصل بأبرز الأسواق العالمية والإقليمية.

ويرسخ هذا التكريم الدولي الدور المحوري للشركات الوطنية في دعم الاقتصاد، وتعزيز قدرتها على المنافسة واقتطاع حصص سوقية أكبر في حركة السفر الإقليمية والدولية.

من جانبها، أعربت إدارة "النيل للطيران" عن اعتزازها بهذا التقدير العالمي، مؤكدةً أن الحفاظ على القمة يفرض مسؤولية مضاعفة ويدفع الشركة لمواصلة الاستثمار في تطوير تجربة المسافر، وتحديث البنية التكنولوجية والخدمية، بما يتواكب مع تطلعات العملاء خلال الفترة المقبلة.

شركة النيل للطيران الاقتصاد والأعمال صناعة النقل القارة السمراء

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