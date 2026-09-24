5 شباب.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

كشفت التحقيقات في واقعة اتهام شابين بالتعدي على فتاة سودانية تبلغ من العمر 16 عاما، تفاصيل جديدة حول بداية الواقعة، وذلك بعدما أدلت المجني عليها بأقوالها أمام جهات التحقيق، وروت ملابسات تعرفها على المتهم الأول والظروف التي سبقت لقائهما.

أقوال الفتاة في التحقيقات

وقالت الفتاة، خلال التحقيقات، إنها تعرفت على المتهم الأول، ويدعى علي صلاح الدين سر الختم، عن طريق أصدقاء مشتركين قبل نحو 6 أشهر، موضحة أن العلاقة بينهما استمرت طوال تلك الفترة، وأنه كان يهتم بها ويتعامل معها بصورة جيدة، بحسب أقوالها.

وأضافت أنها في يوم الجمعة الموافق الأول من مايو 2026، عادت من أحد مراكز الدروس إلى منزلها، وحدثت مشادة بينها وبين والدتها، التي غادرت المنزل بعد ذلك لقضاء أحد المشاوير، لتقرر الفتاة الخروج من المنزل والسير في الشارع.

وأوضحت أنها ظلت تسير حتى وصلت إلى شارع العشرين بمنطقة فيصل، وهناك تواصلت هاتفيا مع المتهم الأول، وأخبرته بما حدث بينها وبين والدتها، فأخبرها بأنه موجود بمنطقة الطوابق، واتفقا على اللقاء.

وتابعت الفتاة في أقوالها أنها توجهت إلى المكان الذي كان يتواجد فيه المتهم، حيث فوجئت بوجود عدد 5 من الشباب وفتاة، مشيرة إلى أنها جلست معهم لفترة قبل أن يطلب منها المتهم الأول الحديث معه على انفراد.

وبحسب أقوالها، اصطحبها المتهم إلى إحدى الغرف، وهناك اتهمته بالتعدي عليها رغمًا عنها، مؤكدة أمام جهات التحقيق أنها تعرضت للأذى خلال الواقعة.

وأشارت الفتاة إلى أنها بعد ذلك فوجئت بدخول متهم ثانٍ إلى الغرفة، واتهمته كذلك بالتعدي عليها، رغم إخبارها له بأنها غير قادرة على تحمل الأمر بسبب حالتها عقب الواقعة الأولى.