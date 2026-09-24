حسام عبد الغفار يوضح فكرة التبادل المتكافئ في زراعة الكلى

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك ملفًا آخر يتعلق بالتبادل المتكافئ في زراعة الكلى، موضحًا أن الفكرة تقوم على أنه إذا كان هناك شخص يريد التبرع لأحد أقاربه، وليكن “أ” يريد التبرع لأخيه “ب”، ولكن بعد كل الاختبارات وحتى مع التقنيات الحديثة نجد أنه لا يوجد تناسق.

وأضاف أنه في المقابل يوجد شخص آخر "ج" يريد التبرع لأخيه “د”، وأيضاً يكون غير متوافق معه، لكن "ج" يكون متوافقًا مع “ب”، و“أ” يكون متوافقًا مع “د”، رغم أنهما ليسا قريبين.

وأوضح أن التبرع المتكافئ في زراعة الكلى يقوم على كيفية إجراء عملية التبادل في الوقت نفسه، بحيث يتبرع شقيق الشخص الأول لشقيق الشخص الثاني، ويتبرع الشقيق الثاني للشخص الآخر.