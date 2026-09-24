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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تعلن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية وتؤكد أمانه وفاعليته قبل فصل الشتاء

الإنفلونزا
الإنفلونزا
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية سنويًا، باعتباره إحدى أهم وسائل الوقاية الفعالة والآمنة من الإصابة بالإنفلونزا وتقليل احتمالية حدوث مضاعفاتها، خاصةً مع حلول موسم الشتاء الذي تزداد خلاله فرص انتشار العدوى التنفسية.

أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية يمثل أحد الإجراءات الوقائية المهمة للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحصول على اللقاح سنويًا قبل بداية موسم الشتاء يسهم في تعزيز الحماية من الإنفلونزا ومضاعفاتها، ويدعم جهود الدولة في تعزيز الوقاية والحفاظ على الصحة العامة.

وقال نائب الوزير إن التطعيم يحظى بأهمية خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، ومن بينها كبار السن من 65 عامًا فأكثر، والأطفال، والسيدات الحوامل، ومرضى الأمراض المزمنة خاصة أمراض القلب والسكري والجهاز التنفسي، وذوو المناعة الضعيفة، والعاملون بالقطاع الصحي، بالإضافة إلى المسافرين والمقبلين على أداء فريضة الحج والعمرة، نظرًا لزيادة فرص التعرض للعدوى في التجمعات والأماكن مرتفعة الكثافة.

الوقاية من الإنفلونزا الموسمية

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تحرص على تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من الإنفلونزا الموسمية وتشجيع المواطنين على اتباع السلوكيات الصحية السليمة والحصول على التطعيم سنويًا، باعتباره إجراءً وقائيًا يسهم في حماية الفرد وأسرته والمجتمع.

وأضاف أن فيروس الإنفلونزا يتغير من موسم إلى آخر، ولذلك يتم تحديث تركيبة اللقاح سنويًا بما يتوافق مع السلالات المتوقع انتشارها، بما يتيح الحصول على أفضل حماية ممكنة خلال الموسم، مؤكدًا أهمية الحصول على التطعيم كل عام لتجديد الحماية.

وأكد المتحدث الرسمي أن لقاح الإنفلونزا الموسمية من اللقاحات الآمنة والفعالة، موضحًا أن الحصول عليه قبل بداية موسم الشتاء بوقت كافٍ يمنح الجسم فرصة لتكوين المناعة اللازمة، داعيًا المواطنين إلى الحرص على التطعيم ضمن إجراءات الوقاية والحفاظ على الصحة.

وذكر أن اللقاح متوفر حاليًا بمكاتب التطعيم غير الروتينية التابعة لوزارة الصحة والسكان بجميع المحافظات، داعيًا المواطنين وبصفة خاصة الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا إلى التوجه للحصول عليه والاستفادة من الخدمات الوقائية التي توفرها الوزارة.

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