بقرار من التموين .. أسعار الخبز السياحي والفينو

​في خطوة تهدف إلى ضبط أسعار الأسواق وتوفير الخبز الحر بأسعار مناسبة للمواطنين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسعار الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بمختلف أوزانها.

و​تأتي هذه القرارات في إطار حرص الدولة على الرقابة المستمرة على المخابز السياحية، وضمان الالتزام بالأوزان والأسعار المحددة لتلبية احتياجات المواطنين اليومية.

​تفاصيل أسعار الخبز السياحي الحر:

​رغيف وزن 80 جراماً: بسعر 2 جنيه.

​رغيف وزن 60 جراماً: بسعر 1.5 جنيه.

​رغيف وزن 40 جراماً: بسعر 1 جنيه.

​تفاصيل أسعار الخبز الفينو:

​رغيف وزن 50 جراماً: بسعر 2 جنيه.

​رغيف وزن 40 جراماً: بسعر 1.5 جنيه.

​رغيف وزن 30 جراماً: بسعر 1 جنيه.

​وتكثف الجهات الرقابية حملاتها على كافة المخابز لضمان الالتزام بهذه الأسعار والأوزان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حمايةً لحقوق المستهلكين.

التوسع في فروع سلسلة "كاري أون" الحكومية

وكان قد ​شهد قطاع التجارة الداخلية في مصر خطوة فارقة بافتتاح فرع جديد لأكبر سلسلة تجارية حكومية تحمل اسم "Carry On" (كاري أون) في منطقة دير الملاك بمحافظة القاهرة.

وقد افتتح الفرع رسمياً كل من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الدين الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

​ولم يقتصر الحدث على فرع دير الملاك، بل امتد ليشمل افتتاح 19 فرعاً إضافياً عبر تقنية الفيديو كونفرنس في مختلف المحافظات، من بينها 9 فروع رئيسية جديدة داخل محافظة القاهرة وحدها، لتغطي شريحة واسعة من المواطنين في المناطق الحيوية والشعبية على حد سواء.

​خريطة الفروع الجديدة ومواقعها في القاهرة

و​تأتي هذه الخطوة في إطار خطة استراتيجية مكثفة للوصول إلى المواطنين في مختلف الحيّات والمناطق السكنية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة. وشملت الفروع التسعة التي تم افتتاحهامن خلال الفيديو كونفرنس في محافظة القاهرة المواقع التالية:

​مدينة السلام (لتلبية احتياجات الكثافة السكانية العالية بالمنطقة).

​مساكن شيراتون (لتوفير الخدمات التجارية بأسعار تنافسية بالمنطقة).

​منطقة الساحل بشبرا مصر.

​حي المطرية الشعبي والحيوي.

​منطقة العباسية.

​حي مصر الجديدة الراقي.

​سوق العبور (لتعزيز توافر السلع بالقرب من الأسواق المركزية).

​شارع سكة راتب بمنطقة الحلمية.

​إلى جانب الفروع الأخرى التي وزعت عبر تقنية الفيديو كونفرنس في المحافظات المختلفة لتعميق التغطية الجغرافية.

​رؤية متكاملة لضبط الأسواق وتطوير منافذ البيع

و​أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن التوسع في هذه المنافذ يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط الأسواق، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوفير الاحتياجات بأسعار مناسبة للمواطنين. وأوضح أن سلسلة "كاري أون" لا تمثل مجرد منافذ بيع تقليدية، بل هي نموذج متطور.