مهلة 3 أشهر.. شروط ومواصفات وتكاليف الأكشاك الجديدة بالقاهرة

أعلنت محافظة القاهرة عن قرارات تنظيمية جديدة تخص أصحاب الأكشاك المرخصة بالمحافظة، تتضمن إلزامهـم باستبدال الأكشاك الحالية بالنموذج الحضاري الجديد خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر، كشرط أساسي لتجديد التراخيص.

​تفاصيل ومواصفات الكشك الجديد

​يأتي النموذج الحضاري الجديد بمساحات مقننة تبلغ إما (2×3 أمتار) أو (3×3 أمتار)، ومجهزاً وفقاً للاشتراطات التنظيمية والخدمية التي تشمل:

​تخصيص أماكن محددة للثلاجات والأرفف الداخلية.

​تزويد الكشك بطفاية حريق وعداد كهرباء خاص به.

​وضع رمز استجابة سريعة (QR Code) يتيح للمواطنين مسحه عبر الهاتف المحمول لمعرفة بيانات صاحب الترخيص وموقع الكشك الرسمي.

​التكاليف وتسهيلات الدفع

و​حددت محافظة القاهرة التكلفة التقديرية للكشك الحضاري الجديد ما بين 50 ألفاً إلى 60 ألف جنيه، ووفعت المحافظة خيارين للتنفيذ أمام أصحاب الأكشاك:

​التنفيذ من خلال ورش هيئة النظافة: سداد مقدم تعاقد بنسبة 25% (ما يعادل 12,500 إلى 15 ألف جنيه)، على أن يتم تقسيط الباقي على فترة تمتد لـ سنتين بدون فوائد.

​التنفيذ الذاتي خارج الورش: يحق لصاحب الترخيص تنفيذ النموذج بمعرفته، بشرط مراجعة واعتماد التصميم والتنفيذ من قِبل المحافظة، وفي هذه الحالة يتم خصم 20% من قيمة حق الانتفاع لمدة سنة.

​اشتراطات صارمة

و​أكدت المحافظة أن الالتزام بالنموذج الجديد يُعد شرطاً أساسياً لتجديد رخصة الكشك، مع التشديد على حظر استغلال أي مساحات إضافية من الأرصفة أو المساحات المحيطة بالكشك نهائياً.

لا تراخيص جديدة لإقامة أكشاك بالقاهرة

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه لن يتم إصدار أي تراخيص جديدة لإقامة أكشاك بالقاهرة، مشددًا على أن المنظومة الجديدة تقتصر على تنظيم أوضاع الأكشاك المرخصة القائمة بالفعل، ولن يتم السماح بإقامة أكشاك جديدة نهائيًا بالقاهرة حفاظًا على شكلها الحضارى.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة نموذج للكشك الموحد الجديد، بمنطقة باب اللوق بحى عابدين والذي سيتم تعميمه على باقى أحياء المحافظة ضمن المنظومة الجديدة لتنظيم الأكشاك بالعاصمة.

نموذج للكشك الموحد الجديد

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف توحيد الشكل العام للأكشاك المرخصة من خلال تصميم حضارى يتناسب مع عراقة القاهرة وطبيعة شوارعها، مشيرًا إلى منح أصحاب الأكشاك المرخصة مهلة ٣ أشهر لتوفيق أوضاعهم وتطبيق النموذج الموحد.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم إدارة منظومة الأكشاك الجديدة إلكترونيًا من خلال QR CODE يتم وضعه على واجهه الكشك، ويمكن عمل مسح له عن طريق الموبايل ليظهر اسم صاحب الرخصة، والشارع والحى الموجود به الكشك ، وتاريخ بداية الترخيص وموعد انتهاء الترخيص، وما عليه من متأخرات، وغيرها من بيانات، كما سيتم تخصيص مساحة محددة للاعلانات على الكشك، وستحمل واجهه الكشك شعار المحافظة واسم الكشك، ورقم الترخيص، وال QR CODE الخاص ببياناته.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر أن الكشك الموحد تبلغ مساحته 2 × 3 متر أو 3×3 متر، وسيضم طفاية حريق ، وعداد كهرباء، وتم تصميمه بصورة حضارية تتناسب مع طبيعة النشاط، مع توفير أماكن مخصصة لثلاجات المشروبات والحلوى، وأرفف لعرض الأغذية والمنتجات المختلفة، بما يضمن الحفاظ على الشكل العام للكشك وعدم التعدي على المساحات المحيطة به، كما سيتم دراسة عمل زى موحد للبائعين فى الأكشاك.