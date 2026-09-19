حركة الأفروسنتريك.. مينا مسعود: وضع الفراعنة في تصنيف عرقي واحد أمرا غير دقيق

أثار النجم العالمي ذو الاصول المصرية مينا مسعود تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته اللافتة عن مصر وهويتها وتطورها، خلال استضافته في البرنامج والبودكاست الشهير One54 Africa، الذي يقدمه الثنائي الكوميدي جودفري واكبر جباجابياميلا، ويحظى بمتابعة واسعة بين الجمهور الأمريكي من أصول أفريقية.

مينا مسعود يتحدث عن الهوية المصرية

وتحدث مينا مسعود بطل فيلم Aladdin عن الهوية المصرية وتطور الدولة الحديثة، رافضا اختزال هوية المصريين في تصنيفات عرقية ضيقة، ومؤكدا ان مصر تقع في قلب القارة الافريقية، وأن المصريين يعتزون بانتمائهم الأفريقي.

وتطرق مينا مسعود إلى الجدل المرتبط بحركة الأفروسنتريك، موضحا ان التاريخ والفن المصري القديم يؤكدان التنوع الكبير في شكل ولون بشرة المصريين عبر العصور، وهو ما يجعل محاولة وضع الفراعنة في تصنيف عرقي واحد أمرا غير دقيق من الناحية التاريخية.

كما دافع مينا مسعود عن الصورة الحقيقية لمصر في مواجهة الصورة التي تقدمها بعض وسائل الاعلام الغربية، مشيرا الى التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الاخيرة، سواء على مستوى العمران او البنية الحديثة.

وقال مينا مسعود: "مصر انضف من اللي بيتعرض عنها في الميديا، تعالوا شوفوا القاهرة. لما اخدت مراتي على مصر انبهرت بنضافة الشوارع المصرية، وقالت: البلد دي انضف من اغلب البلاد اللي رحتها".

مينا مسعود يتحدث عن زوجته الأمريكية

وأشار إلى أن زوجته الأمريكية فوجئت خلال زيارتها الأخيرة لمصر بما شهدته البلاد من تطور، لافتا إلى أن مصر تغيرت بشكل كبير خلال العشرين عاما الماضية، وشهدت طفرة عمرانية واضحة، مع ظهور مجمعات سكنية ومناطق حديثة تشبه في تصميماتها بعض المدن الأمريكية.

وتحدث مسعود أيضا عن الجذور الدينية والثقافية لمصر، مستعرضا تاريخ المسيحية القبطية باعتبارها واحدة من اقدم التقاليد المسيحية في العالم، ومشيرا إلى أن القارة الافريقية عرفت المسيحية في وقت مبكر للغاية.

كما عبر النجم العالمي عن إعجابه بالعادات والتقاليد المصرية، واصفا الشعب المصري بأنه من أكثر شعوب العالم كرما وحفاوة بالضيوف، كما تحدث بحب عن ارتباطه بالمطبخ المصري، مؤكدا عشقه لأكلات شعبية مثل الكشري والكبدة.