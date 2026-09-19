أول صورة للفنان حسين الشريف بعد إجراء جراحة بالقلب

نشرت نور، ابنة الفنان حسين الشريف، صورة لوالدها بعد خضوعه لجراحة القلب، ووجهت الشكر للطاقم الطبي بعد خروج والدها من العمليات.

وكتبت ابنة حسين الشريف: «حابه أشكر كل من دعا لبابا من قلبه، وأشكر كل أصحابي واخواتي اللي واقفين وقفة رجاله بجد، وأشكر كل اهلي اللي واقفين معايا وعيلتي كل فرد فيها كان متابع».

وتابعت: «بشكر أصدقاء بابا كمان اللي كانوا معانا وبنات عمتي يوم العملية.. مش هذكر أسماء حد تماما لأن كل فرد من أهلي وعيلتي وأصحابي عارف هو عامل إيه.. بس هخص أمي اللي بجد مثال للزوجه الأصيلة الله يحفظها رغم تعبها والله واقفه مع بابا كأنها راجل بجد رغم كل التعب والحمل اللي عليها وتعب رجلها الشديد، خصوصا إن هي كمان الفتره دي كانت تعبانة جدا ومتابعة مع دكاترة.. بحبك يا أمي وبجد إنتي قدوتي بالتحمل».

ابنة حسين الشريف مع والدها بالمستشفى

وأضافت: «بشكر محافظة مطروح وبشكر المستشفى العام بجد بكل طاقم المستشفى من أول مدير المستشفى لحد دكتور أحمد شفيع، رئيس قسم الجراحة، دكتور بابا العظيم من أول يوم دخل فيه بابا المستشفى بنفس الشهر من ٨ سنين.. دكتور التخدير العظيم اللي قدر بجد يحتوي الحالة بكل تفاصيلها وكان صريح جدا معانا.. بشكر كل طاقم التمريض خصوصا إسراء شوقي ومحمد، حقيقي انتوا ملائكه مش بني آدمين بجد حفظكم الله ويسلم اللي ربوكم».

واختتمت: «متنسوش دعواتكم لبابا بإتمام الشفاء العاجل إن شاء الله.. حبيت أشكر كل اللي حواليا بجد الفترة دي ربنا ما يوجع قلوبكم أبدا».

حسين الشريف

كشفت نور، ابنة الفنان حسين الشريف، عن مرور والدها بوعكة صحية، وطالبت متابعيها بالدعاء له بالشفاء العاجل والتام، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأوضحت ابنة حسين الشريف، أن والدها يمر بوعكة صحية منذ الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك قبل الأنباء التي ترددت حول خضوع الفنان لعملية جراحية في القلب، واحتجازه بالمستشفى مؤخرا.