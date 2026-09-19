قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأعلى للإعلام يقر إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين.. ونواب يشيدون
الحبس سنة لصانعة محتوى روجت لتعدد الأزواج والإنجاب غير المنسوب
شروط وضوابط التقديم.. الأوقاف تفتح باب التقدم لمسابقة الإيفاد الدائم لأئمة المساجد
الإسكان تعلن فتح باب التقدم لـ25 ألف وحدة سكنية غدا | تفاصيل
مدفيديف يلوّح برد روسي عسكري على العقوبات الأمريكية الجديدة
جبته ليه؟.. إكرامي يتساءل عن سبب عدم مشاركة هذا اللاعب مع الأهلي
الداخلية تداهم أوكار الجريمة.. مصرع 5 عناصر وضبط مخدرات بـ192 مليون جنيه
3 بدائل للاختيار.. التعليم العالي تعلن حل مشكلة المتقدمين لكلية الطب بجامعة شرق بورسعيد
نائب محافظ قنا يتابع ملفات التصالح والمتغيرات المكانية "أون لاين"
نجل بايدن يطرح تساؤلات بشأن عٍلم إسرائيل المسبق بهجوم 7 أكتوبر
اجتماع حاسم في الزمالك غدا.. المستحقات وملفات مهمة على طاولة مجلس الإدارة
تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 80 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول صورة للفنان حسين الشريف بعد إجراء جراحة بالقلب

حسين الشريف
حسين الشريف
سعيد فراج

نشرت نور، ابنة الفنان حسين الشريف، صورة لوالدها بعد خضوعه لجراحة القلب، ووجهت الشكر للطاقم الطبي بعد خروج والدها من العمليات. 

وكتبت ابنة حسين الشريف: «حابه أشكر كل من دعا لبابا من قلبه، وأشكر كل أصحابي واخواتي اللي واقفين وقفة رجاله بجد، وأشكر كل اهلي اللي واقفين معايا وعيلتي كل فرد فيها كان متابع». 

وتابعت: «بشكر أصدقاء بابا كمان اللي كانوا معانا وبنات عمتي يوم العملية.. مش هذكر أسماء حد تماما لأن كل فرد من أهلي وعيلتي وأصحابي عارف هو عامل إيه.. بس هخص أمي اللي بجد مثال للزوجه الأصيلة الله يحفظها رغم تعبها والله واقفه مع بابا كأنها راجل بجد رغم كل التعب والحمل اللي عليها وتعب رجلها الشديد، خصوصا إن هي كمان الفتره دي كانت تعبانة جدا ومتابعة مع دكاترة.. بحبك يا أمي وبجد إنتي قدوتي بالتحمل». 

ابنة حسين الشريف مع والدها بالمستشفى 

وأضافت: «بشكر محافظة مطروح وبشكر المستشفى العام بجد بكل طاقم المستشفى من أول مدير المستشفى لحد دكتور أحمد شفيع، رئيس قسم الجراحة، دكتور بابا العظيم من أول يوم دخل فيه بابا المستشفى بنفس الشهر من ٨ سنين.. دكتور التخدير العظيم اللي قدر بجد يحتوي الحالة بكل تفاصيلها وكان صريح جدا معانا.. بشكر كل طاقم التمريض خصوصا إسراء شوقي ومحمد، حقيقي انتوا ملائكه مش بني آدمين بجد حفظكم الله ويسلم  اللي ربوكم». 

واختتمت: «متنسوش دعواتكم لبابا بإتمام الشفاء العاجل إن شاء الله.. حبيت أشكر كل اللي حواليا بجد الفترة دي ربنا ما يوجع قلوبكم أبدا». 

حسين الشريف 

كشفت نور، ابنة الفنان حسين الشريف، عن مرور والدها بوعكة صحية، وطالبت متابعيها بالدعاء له بالشفاء العاجل والتام، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. 

وأوضحت ابنة حسين الشريف، أن والدها يمر بوعكة صحية منذ الأسبوع الماضي. 

يأتي ذلك قبل الأنباء التي ترددت حول خضوع الفنان لعملية جراحية في القلب، واحتجازه بالمستشفى مؤخرا. 

حسين الشريف الفنان حسين الشريف ابنة الفنان حسين الشريف ابنة حسين الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع

الجنيه الذهب أم السبيكة؟.. خبير يوضح الفرق في المصنعية ونسبة الخسارة عند البيع

معتمد جمال

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة.. ما الجديد؟

السعودية

السعودية .. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

محمد صلاح

فرج عامر عن تصريحات مدرب طرابزون : صلاح هو اللي عمل في نفسه كده

ترشيحاتنا

المتوفيان

مصرع شابين فى حادثين منفصلين بالقليوبية

مشرحة

ضبط متهم أنهى حياة صديقه على الطريق الصحراوى الغربى بقنا

المتهمون

بيبيعوها لمخزن أخشاب.. القبض على المتهمين بتقطيع الأشجار بالإسكندرية

بالصور

احذر مكون موجود في بعض أنواع مشروبات الإلكتروليت.. خطر خفي قد يهدد الكلى

مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟

تركيب الرموش الصناعية يزيد خطر الإصابة بـ عث العين.. دراسة تكشف مفاجأة

هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟

هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟.. طبيب تغذية يحسم الجدل

هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟
هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟
هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟

بفستان عنابي وإكسسورات فاخرة.. دينا فؤاد تتألق بإطلالة أنيقة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد