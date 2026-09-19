الزمالك يعلن رسميًا انتقال خوان بيزيرا لنادي شباب أهلي دبي الإماراتي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك رسميًا عن انتقال البرازيلي خوان بيزيرا جناح الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي شباب أهلي دبي الإماراتي عبر بيان رسمي.

وذكر النادي، في بيانه، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب توصل لاتفاق بشأن انتقال البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، وذلك بعد تحقق الطلبات التي حددها الزمالك عند بدء المفاوضات في فترة الانتقالات الصيفية هذا العام.

وكان اللاعب اجتاز الكشف الطبي بالنادي الإماراتي خلال الساعات القليلة الماضية بعدما وافق الزمالك على سفره للخضوع للكشف قبل إعلان الصفقة.

وتوصل الزمالك لاتفاق مع نادي شباب أهلي دبي على كافة التفاصيل الخاصة بانتقال بيزيرا إلى النادي الإماراتي وطرق سداد المقابل المادي.

وأوضح مصدر أن الصفقة تمت مقابل 5 ملايين دولار بجانب مليون دولار كامتيازات إضافية على أن يحصل الزمالك على نسبة 20% من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.