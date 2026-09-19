منظومة الأكشاك الموحدة بالقاهرة.. مهلة 3 أشهر وخياران لتوفيق الأوضاع

بدأت محافظة القاهرة تطبيق منظومة جديدة لتوحيد شكل الأكشاك على مستوى أحياء العاصمة، في إطار جهود تنظيم أوضاع الأكشاك المرخصة والارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع والميادين، إلى جانب الحد من التجاوزات والمخالفات المرتبطة باستغلال المساحات المحيطة بالأكشاك.

وتستهدف المنظومة وضع قواعد موحدة لتنفيذ الأكشاك وترخيصها وتجديد تراخيصها، مع تحديد مواقعها بما يتناسب مع طبيعة المناطق المختلفة، وضمان عدم تأثيرها على حركة المرور أو المساحات المخصصة للمشاة.

2739 كشكًا مرخصًا و1790 فاترينة بالقاهرة

قال الكاتب الصحفي وائل فايز، إن محافظة القاهرة تشهد أعمال تطوير مستمرة في مختلف المناطق والأحياء، مشيرًا إلى أن ملف الأكشاك يأتي ضمن خطة تحسين المظهر العام للعاصمة وتوحيد الشكل الحضاري للأكشاك.

وأوضح، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القاهرة تضم نحو 2739 كشكًا مرخصًا بمختلف الأحياء، إلى جانب 1790 فاترينة.

وأشار إلى أنه سيتم التعامل مع الأكشاك إلكترونيًا من خلال كود مخصص لكل كشك، بما يتيح معرفة البيانات والتفاصيل الخاصة به ويساعد في تنظيم ومتابعة أوضاع الأكشاك المرخصة.

نموذج موحد وضوابط لمواقع الأكشاك

وتقوم المنظومة الجديدة على توحيد الشكل العام للأكشاك المرخصة من خلال نموذج حضاري معتمد يتناسب مع طبيعة شوارع العاصمة، مع وضع ضوابط واضحة تتعلق بالتنفيذ والترخيص والتجديد.

وتحدد مواقع الأكشاك وفقًا لرؤية الحي والقواعد المنظمة، مع مراعاة عدم إعاقة حركة المرور والحفاظ على المساحات المخصصة للمشاة، خاصة فيما يتعلق بعرض الأرصفة.

كما تحظر الضوابط تجاوز المساحة المحددة للكشك، أو استغلال المساحات المحيطة به في عرض المنتجات أو ممارسة النشاط، بما يضمن الحفاظ على حركة المشاة والمظهر العام للشوارع.

مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع الأكشاك

وتمنح محافظة القاهرة أصحاب الأكشاك المرخصة مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم وتنفيذ النموذج الموحد المعتمد، على أن يصبح الالتزام بالشكل الجديد شرطًا أساسيًا لتجديد الترخيص.

وبموجب الضوابط الجديدة، لن يتم قبول طلبات تجديد تراخيص الأكشاك إلا بعد تنفيذ النموذج المعتمد، مع إمكانية إلغاء الترخيص في حال مخالفة القواعد المنظمة.

خياران أمام أصحاب الأكشاك لتطويرها

وأوضح وائل فايز أن أصحاب الأكشاك أمام خيارين لتوفيق أوضاعهم وتطوير أكشاكهم وفق النموذج المعتمد.

ويتمثل الخيار الأول في تولي محافظة القاهرة أعمال تطوير الكشك، بتكلفة تتراوح بين 50 و60 ألف جنيه، على أن يسدد صاحب الكشك 25% من قيمة التكلفة مقدمًا، بينما يتم تقسيط باقي المبلغ شهريًا على مدار عامين.

أما الخيار الثاني، فيتيح لصاحب الكشك تنفيذ أعمال التطوير والتصميم بنفسه، بشرط الالتزام بالتصميم المعتمد من المحافظة وعدم تجاوز المساحة المحددة للكشك.

كود إلكتروني لتنظيم ومتابعة الأكشاك

وتأتي عملية ربط الأكشاك بنظام إلكتروني من خلال كود خاص بكل كشك ضمن إجراءات تنظيم المنظومة، بما يسمح بتحديد بيانات الكشك ومتابعة موقفه، ويدعم جهود المحافظة في حصر الأكشاك المرخصة والتعامل معها وفق القواعد الجديدة.

وتسعى محافظة القاهرة من خلال المنظومة إلى تحقيق توازن بين تنظيم النشاط التجاري لأصحاب الأكشاك والحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة، مع ضمان عدم التعدي على الأرصفة أو المساحات المخصصة لحركة المواطنين.