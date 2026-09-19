قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأعلى للإعلام يقر إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين.. ونواب يشيدون
الحبس سنة لصانعة محتوى روجت لتعدد الأزواج والإنجاب غير المنسوب
شروط وضوابط التقديم.. الأوقاف تفتح باب التقدم لمسابقة الإيفاد الدائم لأئمة المساجد
الإسكان تعلن فتح باب التقدم لـ25 ألف وحدة سكنية غدا | تفاصيل
مدفيديف يلوّح برد روسي عسكري على العقوبات الأمريكية الجديدة
جبته ليه؟.. إكرامي يتساءل عن سبب عدم مشاركة هذا اللاعب مع الأهلي
الداخلية تداهم أوكار الجريمة.. مصرع 5 عناصر وضبط مخدرات بـ192 مليون جنيه
3 بدائل للاختيار.. التعليم العالي تعلن حل مشكلة المتقدمين لكلية الطب بجامعة شرق بورسعيد
نائب محافظ قنا يتابع ملفات التصالح والمتغيرات المكانية "أون لاين"
نجل بايدن يطرح تساؤلات بشأن عٍلم إسرائيل المسبق بهجوم 7 أكتوبر
اجتماع حاسم في الزمالك غدا.. المستحقات وملفات مهمة على طاولة مجلس الإدارة
تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 80 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منظومة الأكشاك الموحدة بالقاهرة.. مهلة 3 أشهر وخياران لتوفيق الأوضاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

بدأت محافظة القاهرة تطبيق منظومة جديدة لتوحيد شكل الأكشاك على مستوى أحياء العاصمة، في إطار جهود تنظيم أوضاع الأكشاك المرخصة والارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع والميادين، إلى جانب الحد من التجاوزات والمخالفات المرتبطة باستغلال المساحات المحيطة بالأكشاك.

وتستهدف المنظومة وضع قواعد موحدة لتنفيذ الأكشاك وترخيصها وتجديد تراخيصها، مع تحديد مواقعها بما يتناسب مع طبيعة المناطق المختلفة، وضمان عدم تأثيرها على حركة المرور أو المساحات المخصصة للمشاة.

2739 كشكًا مرخصًا و1790 فاترينة بالقاهرة

الأكشاك النموذجية بالفيوم

قال الكاتب الصحفي وائل فايز، إن محافظة القاهرة تشهد أعمال تطوير مستمرة في مختلف المناطق والأحياء، مشيرًا إلى أن ملف الأكشاك يأتي ضمن خطة تحسين المظهر العام للعاصمة وتوحيد الشكل الحضاري للأكشاك.

وأوضح، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القاهرة تضم نحو 2739 كشكًا مرخصًا بمختلف الأحياء، إلى جانب 1790 فاترينة.

وأشار إلى أنه سيتم التعامل مع الأكشاك إلكترونيًا من خلال كود مخصص لكل كشك، بما يتيح معرفة البيانات والتفاصيل الخاصة به ويساعد في تنظيم ومتابعة أوضاع الأكشاك المرخصة.

نموذج موحد وضوابط لمواقع الأكشاك

وتقوم المنظومة الجديدة على توحيد الشكل العام للأكشاك المرخصة من خلال نموذج حضاري معتمد يتناسب مع طبيعة شوارع العاصمة، مع وضع ضوابط واضحة تتعلق بالتنفيذ والترخيص والتجديد.

وتحدد مواقع الأكشاك وفقًا لرؤية الحي والقواعد المنظمة، مع مراعاة عدم إعاقة حركة المرور والحفاظ على المساحات المخصصة للمشاة، خاصة فيما يتعلق بعرض الأرصفة.

كما تحظر الضوابط تجاوز المساحة المحددة للكشك، أو استغلال المساحات المحيطة به في عرض المنتجات أو ممارسة النشاط، بما يضمن الحفاظ على حركة المشاة والمظهر العام للشوارع.

مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع الأكشاك

وتمنح محافظة القاهرة أصحاب الأكشاك المرخصة مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم وتنفيذ النموذج الموحد المعتمد، على أن يصبح الالتزام بالشكل الجديد شرطًا أساسيًا لتجديد الترخيص.

وبموجب الضوابط الجديدة، لن يتم قبول طلبات تجديد تراخيص الأكشاك إلا بعد تنفيذ النموذج المعتمد، مع إمكانية إلغاء الترخيص في حال مخالفة القواعد المنظمة.

 

خياران أمام أصحاب الأكشاك لتطويرها

وأوضح وائل فايز أن أصحاب الأكشاك أمام خيارين لتوفيق أوضاعهم وتطوير أكشاكهم وفق النموذج المعتمد.

ويتمثل الخيار الأول في تولي محافظة القاهرة أعمال تطوير الكشك، بتكلفة تتراوح بين 50 و60 ألف جنيه، على أن يسدد صاحب الكشك 25% من قيمة التكلفة مقدمًا، بينما يتم تقسيط باقي المبلغ شهريًا على مدار عامين.

أما الخيار الثاني، فيتيح لصاحب الكشك تنفيذ أعمال التطوير والتصميم بنفسه، بشرط الالتزام بالتصميم المعتمد من المحافظة وعدم تجاوز المساحة المحددة للكشك.

 

كود إلكتروني لتنظيم ومتابعة الأكشاك

وتأتي عملية ربط الأكشاك بنظام إلكتروني من خلال كود خاص بكل كشك ضمن إجراءات تنظيم المنظومة، بما يسمح بتحديد بيانات الكشك ومتابعة موقفه، ويدعم جهود المحافظة في حصر الأكشاك المرخصة والتعامل معها وفق القواعد الجديدة.

وتسعى محافظة القاهرة من خلال المنظومة إلى تحقيق توازن بين تنظيم النشاط التجاري لأصحاب الأكشاك والحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة، مع ضمان عدم التعدي على الأرصفة أو المساحات المخصصة لحركة المواطنين.

محافظة القاهرة الأكشاك تطوير الأكشاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع

الجنيه الذهب أم السبيكة؟.. خبير يوضح الفرق في المصنعية ونسبة الخسارة عند البيع

معتمد جمال

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة.. ما الجديد؟

السعودية

السعودية .. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

صلاة الفجر

هل يجوز قضاء سنة الفجر بعد أداء الفريضة في جماعة؟.. دار الإفتاء تجيب

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

ترشيحاتنا

المتوفيان

مصرع شابين فى حادثين منفصلين بالقليوبية

مشرحة

ضبط متهم أنهى حياة صديقه على الطريق الصحراوى الغربى بقنا

المتهمون

بيبيعوها لمخزن أخشاب.. القبض على المتهمين بتقطيع الأشجار بالإسكندرية

بالصور

احذر مكون موجود في بعض أنواع مشروبات الإلكتروليت.. خطر خفي قد يهدد الكلى

مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟

تركيب الرموش الصناعية يزيد خطر الإصابة بـ عث العين.. دراسة تكشف مفاجأة

هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟

هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟.. طبيب تغذية يحسم الجدل

هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟
هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟
هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟

بفستان عنابي وإكسسورات فاخرة.. دينا فؤاد تتألق بإطلالة أنيقة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد