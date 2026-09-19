غدًا .. منتخب مصر يواجه إفريقيا الوسطى في ثمن نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بتونس

أ ش أ

يخوض المنتخب المصري للكرة الطائرة مواجهة قوية أمام جمهورية إفريقيا الوسطي غداً الأحد، في ثمن نهائي بطولة إفريقيا المقامة في تونس والمؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقد حقق منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على جامبيا 3-1 والمغرب 3-0.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى تونس الأحد الماضي استعدادًا لخوض المنافسات، وسط طموحات كبيرة من الفراعنة للمنافسة على اللقب القاري.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: رضا هيكل - محمد عادل - ياسين محمد - مصطفى جابر - أحمد عزب - حمادة عثمان - أحمد يوسف سعد - شهاب الدين طارق - عبد الرحمن الحسيني - أحمد سعيد - أحمد ضياء - محمد عسران - محمد رضا - وحازم محمد عبد الهادي.