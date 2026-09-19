زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب مملكة بوتان

أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند أن زلزالا بلغت شدته 4.9 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم السبت مملكة بوتان، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

وأفاد المركز الوطني - حسما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية في نسختها الإنجليزية - بأن مركز الزلزال وقع على بعد ثلاثة كيلومترات من مدينة "جيلبوجينج"، وعلى عمق خمسة كيلومترات.. مشيرا إلى أن المواطنين المقيمين في المناطق الواقعة شمال شرقي الهند شعروا بالهزة الأرضية.

يشار إلى أن موقع بوتان الجغرافي يجعلها عرضة لسلسلة من الكوارث الطبيعية، أبرزها الزلازل، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي مثل الرياح الموسمية القوية والانهيارات الأرضية والفيضانات العارمة وحرائق الغابات، وهي عوامل تتسبب في خسائر كبيرة خاصة في المناطق الريفية.