بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، أن النادي الأهلي طلب الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة القمة أمام الزمالك، موضحًا أن التحركات بدأت بالفعل لاستقدام حكام من خارج مصر.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات نقلها أحمد عبد الباسط، إن هناك أكثر من حكم مصري قادر على إدارة مباراة القمة، مؤكدًا أن الأزمة لا تكمن في القدرات الفنية للحكام المصريين.

وأوضح أن المشكلة الأساسية تتمثل في مدى تقبل الحكم المصري والثقة في قراراته عند إدارة المباريات الكبرى، مشيرًا إلى أن الحكام المصريين يتعرضون لهجوم وانتقادات بصورة كبيرة.

وأضاف: «لا توجد ثقة في الحكام المصريين، وهناك هجوم غير عادي عليهم»، لافتًا إلى أن هذه الأجواء تجعل الاستعانة بحكام أجانب خيارًا مطروحًا لإدارة مباراة القمة.



