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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قبل المصافحة الأولى.. ترامب يستقبل شي جين بينغ في لفتة بروتوكولية نادرة

الرئيس ترامب والرئيس شي جين بينغ
الرئيس ترامب والرئيس شي جين بينغ
أمنية رشاد الجلوي

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستقبال نظيره الصيني شي جين بينغ شخصياً لدى وصوله إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، في خطوة بروتوكولية نادرة تسبق محادثات مرتقبة بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم.

وبحسب مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، سيتوجه ترامب إلى قاعدة أندروز المشتركة، الواقعة خارج واشنطن، لاستقبال الطائرة التي تقل الرئيس الصيني يوم الأربعاء.

ويُعد حضور الرئيس الأميركي شخصياً إلى المطار لاستقبال زعيم أجنبي أمراً غير معتاد، إذ تجري العادة على استقبال القادة في البيت الأبيض، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة باعتبارها أول زيارة دولة يجريها شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة منذ عام 2015، حين استقبله الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. وكان شي قد التقى ترامب في الولايات المتحدة عام 2017 خلال زيارة إلى منتجع مارالاغو، إلا أن الزيارة المقبلة تحمل للمرة الأولى طابع زيارة الدولة الرسمية.

مراسم رسمية في البيت الأبيض

وتبلغ الزيارة ذروتها يوم الخميس، مع إقامة مراسم استقبال رسمية في البيت الأبيض، حيث يستقبل ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب الرئيس الصيني وزوجته بينغ لي يوان.

ومن المنتظر أن يشارك ترامب وشي في استعراض عسكري يقام في حديقة الورود، قبل أن يعقد الزعيمان اجتماعاً مغلقاً لبحث عدد من الملفات والقضايا المشتركة.

كما يُتوقع أن يدلي الرئيسان بتصريحات خلال الزيارة، التي تأتي في مرحلة تشهد فيها العلاقات الأميركية الصينية اهتماماً متزايداً، في ظل الخلافات المتعلقة بالتجارة والتكنولوجيا والقضايا الاستراتيجية.

عشاء رسمي بحضور كبار رجال الأعمال

وفي مساء الخميس، يستضيف ترامب وميلانيا الوفد الصيني في مأدبة عشاء رسمية بالغرفة الشرقية في البيت الأبيض، يكون خلالها شي جين بينغ وزوجته ضيفي الشرف.

وكان ترامب قد وصف العشاء المرتقب بأنه مناسبة "يرغب الجميع في حضورها"، في ظل اهتمام واسع بقائمة المدعوين والتفاصيل الخاصة بالمراسم.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، تضم قائمة الحضور عدداً من أبرز المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا والأعمال الأميركية.

وتعكس ترتيبات الزيارة، ولا سيما توجه ترامب شخصياً إلى المطار لاستقبال شي، حجم الاهتمام الذي توليه الإدارة الأمريكية لهذه الزيارة والملفات المطروحة على جدول أعمال القمة.

ومن المتوقع أن تتركز المحادثات على القضايا الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وسلاسل إمداد المعادن النادرة، وفق ما نقلته رويترز عن مسؤولين أميركيين.

وتأتي الزيارة في ظل منافسة واسعة بين واشنطن وبكين على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والاستراتيجية، فيما توفر المحادثات المباشرة بين الزعيمين إطاراً رسمياً لبحث الخلافات وإدارة العلاقات بين البلدين.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ واشنطن بكين زيارة مرتقبة الولايات المتحدة وكالة أسوشيتد برس البيت الأبيض

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