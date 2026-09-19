موعد مباراة طرابزون سبور وجالطة سراي والقناة الناقلة في الدوري التركي

يستعد فريق طرابزون سبور، الذي يحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لخوض مباراة نارية مساء السبت ضد خصمه جالطة سراي في إطار منافسات بطولة الدوري التركي.

ويستضيف ملعب "بابارا بارك" مباراة فريقي طرابزون سبور وجالطة سراي، في الجولة السادسة من بطولة الدوري التركي لكرة القدم موسم 2026/27.

ويحتل طرابزون سبور المركز التاسع برصيد 7 نقاط، في حين أن جالطة سراي هو متصدر جدول البطولة برصيد 13 نقطة.



ويدخل طرابزون سبور مباراة اليوم بعدما خسر في الجولة الماضية بشكل مفاجئ على يد كونيا سبور بهدف دون رد.

ويأمل النجم المصري محمد صلاح التسجيل في مباراة الليلة، مع العلم إنه سجل 4 أهداف وصنع هدفًا في الدوري التركي لهذا الموسم.

موعد مباراة طرابزون سبور وجالطة سراي اليوم في الدوري التركي

تنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة طرابزون سبور وجالطة سراي اليوم في الدوري التركي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2.