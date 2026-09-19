أحمد رمضان بيكهام عن استبعاده من منتخب مصر: كان عندي أمل أكون موجود

علق أحمد رمضان بيكهام، نجم فريق سيراميكا كليوباترا الحالي، والنادي الأهلي السابق، على عدم انضمامه لـ قائمة منتخب مصر الأول خلال معسكر سبتمبر الجاري، والذي سيشهد خوض لقائين في تصفيات أمم أفريقيا 2027، ولقاء ثالث ودي.

وقال بيكهام خلال تصريحاته ببرنامج «من القاهرة» المذاع على قناة أون سبورت: «أي لعيب في مصر نفسه ينضم للمنتخب، وكنت مستني قائمة معسكر سبتمبر الجاري»

وأضاف: «كان عندي أمل إني أكون موجود، خاصةً مع الغيابات، ولكن في النهاية مليش نصيب».

وأكمل: «لما كنت في سيراميكا قبل مروح النادي الأهلي، مفيش معسكر للمنتخب مروحتوش مع كابتن حسام حسن، ولكن هشتغل على نفسي واجتهد أكتر عشان أروح».

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخبي أنجولا وجنوب السودان، المقرر لهما 25 و29 سبتمبر الحالي، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027 ، ثم ودية جنوب أفريقيا المقرر لها يوم 4 أكتوبر المقبل.