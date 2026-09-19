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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عملية المنبوذ الاقتصادي.. تجبر تركيا على قرار إلغاء ترخيص بنك إيراني

تركيا
تركيا
محمد على

ألغت هيئة تنظيم القطاع المصرفي في تركيا ترخيص تشغيل فرع بنك ملت الإيراني في إسطنبول، بعد أكثر من أربعة عقود، وفقًا لبيان نُشر في الجريدة الرسمية. 

وجاء في البيان: «تقرر إلغاء ترخيص تشغيل بنك ملت، المكتب الرئيسي في طهران، الفرع المركزي في إسطنبول، تركيا».

واتُخذ القرار بموجب مادة من قانون العمل المصرفي التركي تتيح للسلطات إلغاء ترخيص بنك إذا اعتُبر أن استمرار عمله يشكل خطرًا على حقوق المودعين أو على أمن واستقرار النظام المالي، بحسب ما أوردته رويترز.

ولم يذكر البيان الإجراءات الأمريكية أو أي مشكلات تشغيلية محددة في البنك.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك الاستثمار التركي جولدن جلوبال وفرعين تابعين له، بسبب صلات مزعومة بإيران.

كما شددت واشنطن الإجراءات المفروضة على قطاع الطيران الإيراني في إطار عملية «المنبوذ الاقتصادي»، وفرضت عقوبات على 36 جهة مستهدفة في 8 سبتمبر، من بينها 27 شركة طيران إيرانية.

وقررت تركيا وعُمان لاحقًا وقف رحلات شركة ماهان إير، عقب مناقشات مع واشنطن بشأن الالتزام بالإجراءات الأمريكية المفروضة على إيران.

هيئة تنظيم القطاع المصرفي بنك ملت الإيراني إسطنبول تركيا طهران الخزانة الأمريكية

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