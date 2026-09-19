عبد العاطي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

توجه صباح اليوم وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال الدورة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كنا سيشارك في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى والأحداث الجانبية التي تعقد على هامش أعمال الجمعية العامة.