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عبد العاطي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عبد العاطي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي
محمود نوفل

توجه صباح اليوم وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال الدورة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كنا سيشارك  في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى والأحداث الجانبية التي تعقد على هامش أعمال الجمعية العامة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري الجمعية العامة للأمم المتحدة المصريين بالخارج

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