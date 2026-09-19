لامين يامال: تلك النصيحة غيرت حياتي.. وكرّست نفسي لـ حلمي ومستقبلي

كشف الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، عن موقف جمعه بسيرجيو بوسكيتس، قائد الفريق السابق، خلال بداياته مع الفريق الأول، مؤكدًا أن كلمات بوسكيتس كانت نقطة تحول في حياته وطريقة تعامله خارج الملعب.

وقال يامال في تصريحات تلفزيونية: «في إحدى المرات، تم إيقافي عن المنتخب لمدة ثلاثة أسابيع لأننا قمنا ببعض التصرفات الطائشة مثل الأطفال».

وأضاف: «وفي أحد الأيام، عندما ذهبت للتدريب مع الفريق الأول، أمسك بي بوسي وسألني: ماذا فعلت مع المنتخب؟».

وتابع: «كان جادًا جدًا. كنت مجرد طفل وقتها، وبصراحة شعرت بالخوف. أخبرته بما حدث، فقال لي: أنت الآن في برشلونة. الجميع يعرف من أنت، وبغض النظر عن مدى براعتك كلاعب، يجب أن تعرف كيف تتصرف».

نقطة تحول في حياة يامال

وأوضح نجم برشلونة أن حديث بوسكيتس ترك أثرًا كبيرًا عليه، قائلًا: «منذ تلك اللحظة، غيّرت كل شيء في حياتي وكرّست نفسي بالكامل لكرة القدم».

واستكمل: «توقفت عن الخروج. كنت أتدرب، ألعب، أرتاح، أذهب لرؤية والدتي، ثم أواصل».

واختتم لامين يامال حديثه قائلًا: «ومنذ ذلك الوقت، كرّست حياتي بالكامل لـ: كرة القدم، كرة القدم، وكرة القدم».