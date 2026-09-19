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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاري كين: ميسي لاعب مذهل وشخص متواضع.. وهذا سر نجاح الأرجنتين

ميسي
ميسي
يارا أمين

تحدث الإنجليزي هاري كين، مهاجم منتخب إنجلترا، عن العناق الذي جمعه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب مواجهة المنتخبين، كاشفًا عن مشاعره في تلك اللحظة الصعبة بعد خروج فريقه من بطولة كأس العالم.

وقال هاري كين في تصريحات تلفزيونية، عن عناقه مع ميسي: «كان ذلك اليوم صعبًا عليّ، كانت لحظة قاسية بعد إقصائنا بهذه الطريقة، لكن لدي احترام كبير جدًا لميسي».

وأضاف: «لقد شاهدته يتطور كلاعب كرة قدم، وأعتقد أنه لاعب مذهل بكل بساطة، وكذلك شخص رائع، بحسب ما يخبرني به الأشخاص الذين يعرفونه».

وتابع: «تعاملت معه مرتين فقط، لكنه بدا لي شخصًا متواضعًا جدًا، لطالما وضع الفريق قبل نفسه، وأعتقد أن هذا أحد أسباب النجاح الذي حققته الأرجنتين».

وأوضح كين تفاصيل اللحظة التي جمعته بميسي عقب المباراة، قائلًا: «أتذكر من ذلك اليوم أنني عانقته وتمنيت له حظًا موفقًا في النهائي. لم تكن كأس العالم من نصيبنا في النهاية، لكن هذا هو حال كأس العالم، أفضل اللاعبين يتواجهون على أكبر مسرح، وبالطبع سيكون هناك دائمًا خاسر».

واختتم حديثه قائلًا: «في ذلك اليوم، وبعد الخسارة، حاولت أن أبقي رأسي مرفوعًا وأن أُظهر الاحترام للفريق الآخر. أعتقد أن ذلك كان أمرًا مهمًا، وخصوصًا تجاه ليو، بالنظر إلى مدى روعة ما قدمه في كرة القدم طوال هذه السنوات».

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